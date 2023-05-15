Кучер: Обратная замена Подлепенца – мое решение. Он вышел и терял мячи

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер ответил на вопросы журналиста после победы над "Минаем" (1:0) в 26-м туре УПЛ.

– Ожидали сегодня такой тяжелый матч?

– Конечно, ожидали того, что будет тяжелый матч. Мы знали, что "Минай" - агрессивная команда. Готовились к этому. Смотрели их матчи и с "Шахтером", и с "Ворсклой". Поэтому все было ожидаемо. Знали, что они хорошо действуют на контратаках и стандартных положениях.

– Ваша задача сегодня усложнилась тем фактом, что посреди прошлой недели был матч с "Александрией"?

– Не думаю, что это как-то повлияло. Просто некоторые игроки травмированы, они выпали. А что касается графика, то в таком режиме мы играли весь первый круг. Не вижу в этом проблемы. Наоборот, надо втягиваться и привыкать постоянно играть в таком графике.

– Евгений Подлепенец вышел на поле, а потом вы сделали обратную замену. У него что-то случилось со здоровьем или это было тренерское решение?

– Да, была обратная замена - это мое решение. Он вышел, терял мячи. Надо входить в матчи агрессивнее. Но в такую игру тяжело войти со скамейки запасных, ведь есть напряжение, счет был 0:0. Не вошел как следует и я решил его заменить, - резюмировал Кучер.