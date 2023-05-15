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Палкин: У Шахтера нет денег. Нет доходов с Украины. Ноль
Гендиректор горняков говорит, что все плохо
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
"У нас нет денег. У нас нет доходов с Украины. Ноль", - сказал Палкин.
Напомним, что в этой зимой "Шахтер" продал 22-летнего хавбека Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 70 (+30) млн евро.
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Источник:New York Times
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Комментарии (4)
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чалагач (Киев)
15.05.2023 в 18:12
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Хиденг (Днепр)
15.05.2023 в 17:38
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RicoRico (Кривой Рог)
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чалагач (Киев)
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