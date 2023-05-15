Палкин: У Шахтера нет денег. Нет доходов с Украины. Ноль

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин заявил, что после введения правила ФИФА, которое позволило легионерам приостанавливать действие своих контрактов в одностороннем порядке, клуб находится в тяжелом финансовом положении.

"У нас нет денег. У нас нет доходов с Украины. Ноль", - сказал Палкин.

Напомним, что в этой зимой "Шахтер" продал 22-летнего хавбека Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 70 (+30) млн евро.