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Палкин: У Шахтера нет денег. Нет доходов с Украины. Ноль

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Гендиректор горняков говорит, что все плохо

Палкин: У Шахтера нет денег. Нет доходов с Украины. Ноль

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что после введения правила ФИФА, которое позволило легионерам приостанавливать действие своих контрактов в одностороннем порядке, клуб находится в тяжелом финансовом положении.

"У нас нет денег. У нас нет доходов с Украины. Ноль",  - сказал Палкин.

Напомним, что в этой зимой "Шахтер" продал 22-летнего хавбека Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 70 (+30) млн евро.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
New York Times

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Комментарии (4)
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чалагач (Киев)
15.05.2023 в 18:12
ага..ага... -павлоградвугілля перестали ахмєтову вугілля добувати?ротердам мінус:)
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0
0
Хиденг (Днепр)
15.05.2023 в 17:38
А Мудрик не з України? А в Лігу Чемпіонів ви потрапили не з України???
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0
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RicoRico (Кривой Рог)
15.05.2023 в 17:27
Аж сльози навертаються коли дивлюсь на жахливе становище Шахтаря та його власника. Всього на всього монополізував металургію та енергетику України. Всього на всього купує собі яхти по 500 мільйонів доларів. Ще й допомагає УАФ з машинами ВАР і інший футбольним клубам з ремонтом автобуса. Співчуваю.
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+5
0
чалагач (Киев)
15.05.2023 в 18:10
за автобус особлива дяка... -таке ж саме падл...які колишній наперсточник з набережної ялти знищило львівський автобусний завод..
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0
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