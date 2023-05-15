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Вацко назвал сумму отступных Салюка и Брагару в Черноморце

Премьер-лига
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За этой парой игроков Черноморца следят гранды УПЛ

Вацко назвал сумму отступных Салюка и Брагару в Черноморце

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о суммах отступных в контрактах игроков "Черноморца" Владимира Салюка и Максима Брагару.

По мнению Вацко, за этими игроками следят "гранды" украинского футбола.

По данным источника, в контрактах обоих игроков с "Черноморцем" прописаны суммы отступных. У Салюка это 1 млн евро. У Брагару – 500 000 евро.

Напомним, что в текущем сезоне Салюк сыграл за "моряков" 24 игры, в которых забил 1 гол и 1 ассист. Брагару провел 25 матчей, забил 2 гола.

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В статье: Виктор Вацко Черноморец (Одесса) Максим Брагару
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Источник:
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