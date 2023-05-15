Вацко назвал сумму отступных Салюка и Брагару в Черноморце

Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о суммах отступных в контрактах игроков " Черноморца " Владимира Салюка и Максима Брагару.

По мнению Вацко, за этими игроками следят "гранды" украинского футбола.

По данным источника, в контрактах обоих игроков с "Черноморцем" прописаны суммы отступных. У Салюка это 1 млн евро. У Брагару – 500 000 евро.

Напомним, что в текущем сезоне Салюк сыграл за "моряков" 24 игры, в которых забил 1 гол и 1 ассист. Брагару провел 25 матчей, забил 2 гола.