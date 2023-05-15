Аякс в прошлом году интересовался Ванатом, - источник

Один из грандов нидерландского футбола, амстердамский "Аякс", в прошлом году проявлял интерес к форварду " Динамо " Владиславу Ванату.

Об этом сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

А вот какой-либо более подробной информации источник не дает.

Напомним, что в текущем сезоне форвард забил 12 голов и отдал 3 результативных передачи в 35 поединках.