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Аякс в прошлом году интересовался Ванатом, - источник

Премьер-лига
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На уровне интереса

Аякс в прошлом году интересовался Ванатом, - источник

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Один из грандов нидерландского футбола, амстердамский "Аякс", в прошлом году проявлял интерес к форварду "Динамо" Владиславу Ванату.

Об этом сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

А вот какой-либо более подробной информации источник не дает.

Напомним, что в текущем сезоне форвард забил 12 голов и отдал 3 результативных передачи в 35 поединках.

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В статье: Аякс (Амстердам) Виктор Вацко Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
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