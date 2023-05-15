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Аякс в прошлом году интересовался Ванатом, - источник
На уровне интереса
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Один из грандов нидерландского футбола, амстердамский "Аякс", в прошлом году проявлял интерес к форварду "
Об этом сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.
А вот какой-либо более подробной информации источник не дает.
Напомним, что в текущем сезоне форвард забил 12 голов и отдал 3 результативных передачи в 35 поединках.
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Источник:Вацко Live
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