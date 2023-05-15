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Ризнык: Я был правым защитником, а потом стал в ворота. Встал, потому что был лишний вес
Кипер горняков вспомнил свои первые шаги в футболе
shakhtar.com
Голкипер "
"Я случайно зашел в спортивный зал, у меня друг занимался футболом. Мы с ним вместе пошли, и мне это как-то понравилось. Пришел на одну тренировку, потом на вторую.
Я же был правым защитником, а потом стал в ворота. Встал, потому что был лишний вес. Ну как встал, поставили", — сказал Ризнык.
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Источник:YouTube-канал Шахтаря
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