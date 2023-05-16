Сабо: По поведению Луческу я увидел, что ему все равно – проиграет он или выигрывает

Бывший тренер " Динамо " Йожеф Сабо высказал свое мнение о неудачах киевлян в текущем сезоне.

- Почему весной "Динамо" выпало из чемпионской гонки?

– Понятно, что из команды ушли иностранцы, но при этом и Луческу как-то странно себя вел. По его поведению я увидел, что ему все равно – проиграет он или выигрывает. Раньше он бегал, подсказывал, видно было, что переживает за результат, а сейчас совершенно спокойно сидел. Возможно, на это повлияло состояние здоровья. Поэтому сейчас они могут только бороться за 3 место с "Зарей". Но сегодня "Заря" демонстрирует очень хорошую игру. Поэтому думаю, что сейчас "Динамо" финиширует четвертым, "Заря" - третьей, а "Шахтер" и "Днепр-1" поспорят за чемпионство.

- Как вам матчи "Динамо" под руководством Александра Шовковского, видите изменения в игре?

– Я обеими руками за Шовковского. Я с ним работал, я знаю его как человека и могу сказать, что он большой профессионал. Я болею за него. Но сейчас в турнирной таблице расстояние от конкурентов, той же "Зари", 5 очков. Это очень многое. И сейчас киевляне могут побороться только за третье место.

- Появились слухи, что в предстоящем сезоне "Динамо" может возглавить поляк Марек Папшун , выигравший чемпионство с "Ракувом". Как вы на них отреагировали?

– Я думаю, что это просто вброс от некоторых журналистов. Не уверен, что этот тренер уйдет куда-нибудь из той команды. Тем более у Луческу еще год контракта. А он не уйдет никуда, пока его не отработает. Если все же так произойдет, что Луческу уйдет, следующим тренером должен быть только Шовковский.