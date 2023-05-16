Вишняк - о матче с Александрией: Не выглядели командой, которая стремится и способна победить

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура УПЛ против "Александрии" (0:2) .

"Я считаю, что два быстрых гола, конечно, повлияли на игру. Долго мы не могли отойти от них. Скажем так, мы провалили начало встречи.

А потом уже создавали полумоменты, но не могли их реализовать. Я считаю, что заслуженное поражение. Поздравляю "Александрию" с победой.

Не выглядели мы сегодня командой, которая стремится и способна победить. Но ничего страшного, мы идем дальше, впереди - четыре заключительных тура. Будем стараться набрать максимум зачетных баллов", - сказал Вишняк.