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Вишняк - о матче с Александрией: Не выглядели командой, которая стремится и способна победить

Премьер-лига
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Колос пропустил два быстрых гола, после которых так и не пришел в себя

Вишняк - о матче с Александрией: Не выглядели командой, которая стремится и способна победить

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура УПЛ против "Александрии" (0:2).

"Я считаю, что два быстрых гола, конечно, повлияли на игру. Долго мы не могли отойти от них. Скажем так, мы провалили начало встречи.

А потом уже создавали полумоменты, но не могли их реализовать. Я считаю, что заслуженное поражение. Поздравляю "Александрию" с победой.

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Не выглядели мы сегодня командой, которая стремится и способна победить. Но ничего страшного, мы идем дальше, впереди - четыре заключительных тура. Будем стараться набрать максимум зачетных баллов", - сказал Вишняк.

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В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
FC Kolos Kovalivka

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