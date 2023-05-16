Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Морской дуэт. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 26-го тура
Одесситы на выезде обыграли "Динамо"
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-лига назвала имена лучшего игрока и тренера по итогам 26-го тура.
Обе награды достались представителям "Черноморца" - полузащитнику Александру Демченко и наставнику Роману Григорчуку.
Одесситы под руководством Григорчука обыграли на выезде "Динамо" (3:2). Демченко стал автором дубля в этом поединке.
После этого матча "Черноморец" набрал 29 очков и теперь занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Россия совершила "исключительную по своей плотности" ракетную атаку на Киев. ПВО на высоте
- Мэр Харькова Терехов: Ярославский заверил, что и дальше будет поддерживать Металлист
- Игнат об авиакатастрофах на Брянщине: Там истерика
- Первое фиаско Шовковского. Динамо – Черноморец 2:3
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
varenik3970 (Минск)
16.05.2023 в 08:41
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн