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Морской дуэт. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 26-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы на выезде обыграли "Динамо"

Морской дуэт. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 26-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-лига назвала имена лучшего игрока и тренера по итогам 26-го тура.

Обе награды достались представителям "Черноморца" - полузащитнику Александру Демченко и наставнику Роману Григорчуку.

Одесситы под руководством Григорчука обыграли на выезде "Динамо" (3:2). Демченко стал автором дубля в этом поединке.

После этого матча "Черноморец" набрал 29 очков и теперь занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Александр Демченко
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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varenik3970 (Минск)
16.05.2023 в 08:41
Молодцы заслужили ! и всей команде RESPECT !!!
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