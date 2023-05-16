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Хавбек Кривбасса выбыл на несколько недель из-за травмы
Игрок получил повреждение бедра в матче с "Динамо"
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин выбыл на несколько недель из-за травмы, сообщает клубная пресс-служба.
Хавбек получил повреждение бедра во втором тайме матча 25-го тура УПЛ против "Динамо" (0:1). Сейчас футболист проходит обследование. Точные сроки восстановления игрока станут известны после дополнительного обследования.
В текущем сезоне 19-летний Микитишин провел 20 матчей за криворожский клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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