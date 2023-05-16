  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо получило решение по дисквалификации Ваната – Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо получило решение по дисквалификации Ваната – Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе анализируют, что делать

Динамо получило решение по дисквалификации Ваната – Источник

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о наказании форварду "Динамо" Владиславу Ванату из-за его высказываний в адрес судьи Екатерины Монзуль.

"Если я не ошибаюсь, официальный сайт "Динамо" вырезает слова Ваната и публикует у себя. Если бы этого не было на сайте, то, возможно, ничего бы и не было. Мне в "Динамо" подтвердили, что решение по Ванату все-таки поступило в клуб. Наверное, речь идет о трех матчах (дисквалификации – прим.). Там пока что анализируют, что делать. Я спросил, будет ли апелляция. Мне ответили, что анализируют. У меня есть два примера того, как в такой ситуации ведут себя европейские клубы.

В 2015 году во время матча второй Бундеслиги Демирбай получил вторую желтую карточку от женщины-арбитра. Перед тем, как покинуть поле, Демирбай сказал, что женщинам не место в мужском футболе. Руководство "Фортуны" сразу наказало футболиста. Кроме денежного штрафа Демирбай должен был судить матч юношеских женских команд.

В 2016 году в Чехии игрок Коубек сказал, что женщинам место на кухне, а не в футболе. А потом его партнер по команде выложил в твиттере фото лайнсмена с подписью "На кухню". Боссы "Спарты" не дождались решения Федерации и назначили этих двух игроков послами женской Лиги чемпионов. И оба футболиста будут тренироваться неделю с женской командой. Игроки сразу извинились.

На месте "Динамо", вместо того, чтобы все это печатать на своем официальном сайте, они лучше напечатали бы информацию о том, что Ванат как-то наказан какими-то воспитательными работами", – сказал журналист.

Читайте такжеШовковский: Решение по дисквалификации Ваната пока на словах, но документа мы еще не видели
По теме
yellow-arrow
Хавбек Кривбасса выбыл на несколько недель из-за травмы
yellow-arrow
Чемпионские страдания Шахтера, отвратительный Металлист, Ванат - надежда Динамо
yellow-arrow
Морской дуэт. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 26-го тура
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Екатерина Монзуль Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде