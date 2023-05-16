Динамо получило решение по дисквалификации Ваната – Источник

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о наказании форварду "Динамо" Владиславу Ванату из-за его высказываний в адрес судьи Екатерины Монзуль.

"Если я не ошибаюсь, официальный сайт "Динамо" вырезает слова Ваната и публикует у себя. Если бы этого не было на сайте, то, возможно, ничего бы и не было. Мне в "Динамо" подтвердили, что решение по Ванату все-таки поступило в клуб. Наверное, речь идет о трех матчах (дисквалификации – прим.). Там пока что анализируют, что делать. Я спросил, будет ли апелляция. Мне ответили, что анализируют. У меня есть два примера того, как в такой ситуации ведут себя европейские клубы.

В 2015 году во время матча второй Бундеслиги Демирбай получил вторую желтую карточку от женщины-арбитра. Перед тем, как покинуть поле, Демирбай сказал, что женщинам не место в мужском футболе. Руководство "Фортуны" сразу наказало футболиста. Кроме денежного штрафа Демирбай должен был судить матч юношеских женских команд.

В 2016 году в Чехии игрок Коубек сказал, что женщинам место на кухне, а не в футболе. А потом его партнер по команде выложил в твиттере фото лайнсмена с подписью "На кухню". Боссы "Спарты" не дождались решения Федерации и назначили этих двух игроков послами женской Лиги чемпионов. И оба футболиста будут тренироваться неделю с женской командой. Игроки сразу извинились.

На месте "Динамо", вместо того, чтобы все это печатать на своем официальном сайте, они лучше напечатали бы информацию о том, что Ванат как-то наказан какими-то воспитательными работами", – сказал журналист.