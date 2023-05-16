Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо получило решение по дисквалификации Ваната – Источник
В клубе анализируют, что делать
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о наказании форварду "Динамо" Владиславу Ванату из-за его высказываний в адрес судьи Екатерины Монзуль.
"Если я не ошибаюсь, официальный сайт "Динамо" вырезает слова Ваната и публикует у себя. Если бы этого не было на сайте, то, возможно, ничего бы и не было. Мне в "Динамо" подтвердили, что решение по Ванату все-таки поступило в клуб. Наверное, речь идет о трех матчах (дисквалификации – прим.). Там пока что анализируют, что делать. Я спросил, будет ли апелляция. Мне ответили, что анализируют. У меня есть два примера того, как в такой ситуации ведут себя европейские клубы.
В 2015 году во время матча второй Бундеслиги Демирбай получил вторую желтую карточку от женщины-арбитра. Перед тем, как покинуть поле, Демирбай сказал, что женщинам не место в мужском футболе. Руководство "Фортуны" сразу наказало футболиста. Кроме денежного штрафа Демирбай должен был судить матч юношеских женских команд.
В 2016 году в Чехии игрок Коубек сказал, что женщинам место на кухне, а не в футболе. А потом его партнер по команде выложил в твиттере фото лайнсмена с подписью "На кухню". Боссы "Спарты" не дождались решения Федерации и назначили этих двух игроков послами женской Лиги чемпионов. И оба футболиста будут тренироваться неделю с женской командой. Игроки сразу извинились.
На месте "Динамо", вместо того, чтобы все это печатать на своем официальном сайте, они лучше напечатали бы информацию о том, что Ванат как-то наказан какими-то воспитательными работами", – сказал журналист.
Популярное сейчас
- Чемпионские страдания Шахтера, отвратительный Металлист, Ванат - надежда Динамо
- Мэр Харькова Терехов: Ярославский заверил, что и дальше будет поддерживать Металлист
- Спаллетти поздравил российский Зенит с чемпионством: Мы двойные чемпионы
- Днепр-1 рядом с Шахтером, Александрия защитила 5 место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Новости по теме
- 17:28 Украинские Шовковский: Решение по дисквалификации Ваната пока на словах, но документа мы еще не видели
- 13:52 Украинские Нападающего Динамо дисквалифицирован на три матча за сексистские высказывания в сторону Монзуль – источник
- 17:36 Украинские Луческу: Сейчас по разным причинам мы не рассчитываем сразу на 14 игроков