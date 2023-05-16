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СМИ: Трубин отказывается подписывать новый контракт с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Будущее игрока в донецком клубе до сих пор под вопросом

СМИ: Трубин отказывается подписывать новый контракт с Шахтером

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин не хочет продлевать сотрудничество с клубом. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

"Трубин отказывается подписывать контракт с "Шахтером". Мне удивительна эта история, потому что я считаю, что для "Шахтера" Трубин сделал гораздо меньше, чем "Шахтер" для него. Но его агенты пока накручивают и говорят, чтобы он пока не подписывал контракт.

У него еще год действует сделка, и если летом горняки его не продадут, тогда они могут потерять голкипера бесплатно. Поэтому я думаю, что "Шахтер" сделает все возможное для того, чтобы продать или переподписать Трубина. Все зависит от того, захочет ли сам игрок оставаться в "Шахтере". Пока что он не хочет", - отметил Цыганык.

В текущем сезоне Трубин отыграл 35 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов. Еще 12 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока 18 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (5)
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MaximSK (Киев)
16.05.2023 в 13:53
Время покажет, правильно ли он поступает, потому что зарубежом вратарям труднее заиграть чем полевым игрокам. Во первых в команде уже есть основной вратарь, во вторых он должен хорошо владеть хотя бы английским языком чтобы было взаимопонимание с игроками обороны, в третьих нужно не только владеть хорошими вратарскими навыками, но и хорошо играть ногами
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0
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жажа_the_best (Харьков)
16.05.2023 в 13:31
псевдовратарь трубин деньги любит. А они как раз у ахметова заканчиваюцца. Выход один: Европа!
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0
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Alex-696 (Немирів)
16.05.2023 в 12:14
Як же ж так, найкращий клюб, і таке?
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
16.05.2023 в 12:18
Найкращий клюб у нас це велике могутнє і непереможне динамо
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+1
0
fanatSD (донецк)
16.05.2023 в 13:24
не тявкай шльондра дирява
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0
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