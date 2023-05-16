СМИ: Трубин отказывается подписывать новый контракт с Шахтером

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин не хочет продлевать сотрудничество с клубом. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

"Трубин отказывается подписывать контракт с "Шахтером". Мне удивительна эта история, потому что я считаю, что для "Шахтера" Трубин сделал гораздо меньше, чем "Шахтер" для него. Но его агенты пока накручивают и говорят, чтобы он пока не подписывал контракт.

У него еще год действует сделка, и если летом горняки его не продадут, тогда они могут потерять голкипера бесплатно. Поэтому я думаю, что "Шахтер" сделает все возможное для того, чтобы продать или переподписать Трубина. Все зависит от того, захочет ли сам игрок оставаться в "Шахтере". Пока что он не хочет", - отметил Цыганык.