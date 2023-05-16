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КДК УАФ отстранил Ваната за сексистские высказывания и оштрафовал Динамо
Решение может быть обжаловано
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел материал дела относительно высказывания нападающего "Динамо" Владислава Ваната после матча 16-го против "Ингульца", который состоялся 4 марта.
Поэтому, за проявления дискриминации комитет отстранил игрока от участия в соревнованиях на 3 (три) матча и на 2 (два) матча условно, а также обязал "Динамо" уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете.
Напомним, тот матч завершился поражением киевлян со счетом 0:2. После финального свистка Владислав Ванат заявил, что он не увидел ни в одном из топовых чемпионатов, чтобы женщины судили мужские игры. Главной судьей поединка была Екатерина Монзуль.
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