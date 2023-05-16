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КДК УАФ отстранил Ваната за сексистские высказывания и оштрафовал Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Решение может быть обжаловано

КДК УАФ отстранил Ваната за сексистские высказывания и оштрафовал Динамо

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел материал дела относительно высказывания нападающего "Динамо" Владислава Ваната после матча 16-го против "Ингульца", который состоялся 4 марта.

Поэтому, за проявления дискриминации комитет отстранил игрока от участия в соревнованиях на 3 (три) матча и на 2 (два) матча условно, а также обязал "Динамо" уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете.

Напомним, тот матч завершился поражением киевлян со счетом 0:2. После финального свистка Владислав Ванат заявил, что он не увидел ни в одном из топовых чемпионатов, чтобы женщины судили мужские игры. Главной судьей поединка была Екатерина Монзуль.

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В статье: Динамо (Киев) Екатерина Монзуль Владислав Ванат
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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жажа_the_best (Харьков)
16.05.2023 в 13:37
буйальский ванат это моральные и физические уроды. Таких в дырявом королевстве их 99.9%. За это динама и ненавидет вся Украина!
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0
-1
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Moro (Київ)
16.05.2023 в 13:01
як на мене все сказав правильно, але ж...йобнутий світ фемінізму, толерантності і іншої фігні, коли соромно бути НОРМАЛЬНИМ... треба було тримати язик за зубами
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+2
0
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Прocтo Тoлик (Одесса)
16.05.2023 в 12:06
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.05.2023 в 12:03
Усім давно зрозуміло, що ця мамзель мало того, що не компетентна, так ще й заангажована. Вона як та послиця у Болгарії чиясь подруга в УПЛ чи УАФ. За такі послуги.
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+2
-1
Gogagoga (Львів)
16.05.2023 в 11:46
Наказание высосанное из пальца
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+3
-1

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