КДК УАФ отстранил Ваната за сексистские высказывания и оштрафовал Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел материал дела относительно высказывания нападающего "Динамо" Владислава Ваната после матча 16-го против "Ингульца", который состоялся 4 марта.

Поэтому, за проявления дискриминации комитет отстранил игрока от участия в соревнованиях на 3 (три) матча и на 2 (два) матча условно, а также обязал "Динамо" уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете.

Напомним, тот матч завершился поражением киевлян со счетом 0:2. После финального свистка Владислав Ванат заявил, что он не увидел ни в одном из топовых чемпионатов, чтобы женщины судили мужские игры. Главной судьей поединка была Екатерина Монзуль.