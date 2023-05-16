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За нарушение протокола безопасности. КДК оштрафовал Шахтер и Верес

Премьер-лига
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Комитет принял ряд решений

За нарушение протокола безопасности. КДК оштрафовал Шахтер и Верес

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о штрафах клубам УПЛ.

И так, за нарушения Регламента УПЛ и дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения во время игры 24-го тура УПЛ "Шахтер" - "Минай" (1:0), который состоялся 3 мая в Минае.

За нарушение требований по проведению матча без зрителей, донецкий клуб должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 грн.

"Верес" оштрафован по этой же причине, но на 20 000 грн, так как они повторно нарушили протокол безопасности. Произошло это 8 мая во время поединка с "Колосом" (0:1) в 25-м туре чемпионата Украины.

Накануне КДК УАФ рассмотрел дело относительно высказывания нападающего "Динамо" Владислава Ваната в адрес арбитра.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) ФК Минай
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Источник:
УАФ

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