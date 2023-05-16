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Яцык: Костюк может спокойно получить свой шанс в первой команде Динамо
Хавбек "бело-синих" – о наставнике команды U-19
Фото: ФК Динамо Київ
20-летний полузащитник "Динамо" Александр Яцык высказался о потенциальных возможностях тренера клубной команды U-19 Игоря Костюка.
– Игорь Костюк. В чем его фишка?
– Он никогда не кричит. Он аргументировано подсказывает. Он любит свою работу и отдается ей по полной. К нему всегда можно подойти не только по футбольным вопросам. Поделиться своими проблемами или получить совет. Он сам все это видит и чувствует. Если у игрока что-то не выходит, много общается с ним. Сам пытается помочь. Расспросит, поговорит, даст совет.
– Костюк шесть лет работает в юношеской команде. Готов ли он стать тренером первой команды?
– Может спокойно получить свой шанс. Просто нужно его дождаться. У него все получится. Этот шанс обязательно будет.
– То, что Игорь Костюк играл в середине поля, помогает вам?
– Он научил меня всему. Я не играл на позиции опорного всегда. Я играл левого вингера и форварда. Уже при Игоре Владимировиче начал играть в середине поля.
– Какие современные требования к центральному полузащитнику?
– Комплекс качеств - видение поля, передача, отбор, быстрое принятие решения, развитие атаки.
– Охарактеризуете Костюка тремя словами?
– Эмоциональный, искренний, требовательный, - ответил Яцык в интервью Sport.ua.
Отметим, что Игорь Костюк возглавляет юношескую команду киевлян с июля 2017 года.
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