Майский день и именины сердца, или Компромисс не для нас! Акценты зрителя на играх 26-го тура УПЛ

Долгожданная майская погода, пришедшая к нам лишь к середине месяца, поневоле заставила автора взглянуть на украинский футбол сквозь светло-зеленые очки с небесной каемочкой.

Изрядно добавила настроения и победа одесситов в Киеве. Нужно быть болельщиком "Черноморца" прошлого века, чтобы понимать ее истинное значение. Да еще в день рождения "Динамо". Воистину, это были именины фанатского сердца.

Впрочем, мой фанатизм остался где-то там, в двадцатом веке. И сегодня можно услышать лишь его очень отдаленные отголоски. Да и то, если сильно хотеть и чутко прислушиваться. Надеюсь, это был первый и последний образчик авторской предвзятости в сезоне. В дальнейшем, как обычно, постараюсь стремиться к объективным оценкам.

В целом тур был довольно средним. Именно средним, а не ниже среднего. И почти во всех остальных случаях команды побеждали ввиду своего более-менее явного преимущества. Но главной характерной особенностью тура стало полное отсутствие ничьих. Компромисс был не для нас, по крайней мере, в этот раз.

Ингулец – Шахтер 0:2

Минай – Днепр-1 0:1

Металлист – Заря 0:5

Динамо – Черноморец 2:3

Колос – Александрия 0:2

Кривбасс – Рух 1:0

Львов – Ворскла 0:2

Верес – Металлист 1925 1:0

Зрелищность. Формально самым богатым на голевые моменты стал матч "Металлист" - "Заря". Однако он больше напоминал погром любителей хэви-металл крутыми ортодоксальными качками. Очень хороша была игра в Киеве, почти не уступившая ему в количестве опасных угроз воротам. И я бы отнес сюда еще поединок в Ровно, хоть и в нем, как в Ужгороде, по-настоящему в футбол играла лишь одна команда.

Наименее смотрибельный матч выдали "Ингулец" с "Шахтером" - три голевых шанса на двоих, из которых реализованные два – это стандарт и автогол. А в Ковалевке футбол смотрелся лишь в первые полчаса, после чего "Александрия" успешно удерживала свое превосходство в счете.

Остальные игры были более-менее терпимы для зрителя.

Интрига. Рискну утверждать, что ключевой для определения результата в Ковалевке стала уже 4-я минута, на которой Ковалец открыл счет. После этого "Колос" прижали к канатам и не отпускали до фактического нокаута через шесть минут – в дальнейшем он расписался в полном неумении отыграть хотя бы один гол. А вот "Металлист", пожалуй, похоронили таки 10-я минута и второй мяч, забитый в его ворота Герреро: до этого соперник "Зари" еще пытался огрызаться.

Еще в двух случаях все решалось в дебюте второго тайма. Пенальти, реализованный Сефери во Львове на 57-й минуте, фактически означал победу "Ворсклы". На две минуты дольше протянула интрига в Ровно, где удаление Курило лишило всяческих шансов на спасение "Металлист 1925". Десятью минутами раньше "Верес" тут повел в счете, а гости так и не сподобились хотя бы на один острый эпизод у его ворот.

Подобным же образом удаление кипера Паламарчука поставило крест на "Ингульце" в поединке с "Шахтером", но это случилось уже на 78-й минуте. А на следующей Довбик принес победу "Днепру-1" в Минае.

Кульминация интриги тура ждала нас в Киеве и Кривом Роге – на 90-й минуте. Промах Царенко положил конец надеждам киевлян отыграться в матче с "Черноморцем". А Капич, забив с "точки", принес победу "Кривбассу" над "Рухом".

Логика. Половина игр тура завершилась полностью закономерным итогом.

Не поверите, но "Заря" аккуратно "наиграла" ровно на пять "сухих" мячей с "Металлистом" - даже по классической схеме: три момента – гол. Редчайший случай, к слову. Потому что полтора десятка голевых шансов у одной команды встречаются гораздо реже, чем пять голов в одни ворота.

"Ворскла", по общим впечатлениям, пожалуй что дотянула до своих 2:0. Чего не могу сказать о "Днепре-1" - тут единственный мяч в самый раз. Ну и "Кривбасс", в отличие от "Руха", по совокупности шансов заслужил свой гол.

"Верес" вполне мог выиграть у "Металлиста 1925" с более крупным счетом, тогда как "Александрия" у "Колоса" - с меньшим.

По-хорошему, я увидел скорее справедливость нулевой ничьи в матче "Ингулец" - "Шахтер". Как и то, что "Динамо", по сумме голевых шансов, не заслуживало поражения от "Черноморца". Тут уж, как говорится: позвольте, у меня все ходы записаны!

Судейство. Тишь, гладь и божья благодать. Похоже, май-чародей благотоворно подействовал и на служителей Фемиды. Ибо мы не углядели ни одной судьбоносной ошибки арбитров, а единственную результативную мой консультант Юстас обнаружил в Киеве аж в компенсированное время, при счете 2:3, и на исход встречи повлиять она уже не могла.

Речь идет об игре рукой Караваева, которая согласно последним судейским тенденциям в Европе наказывается пенальти. Забудьте о близком расстоянии и невозможности убрать руку. Увы и ах, нынче во главе угла исключительно неестественность ее положения. Чему мы систематически становились свидетелями в официальных международных матчах.

Хотя лично я с этим не согласен, но кого в ФИФА интересует мнение Юрича, хоть бы и вкупе с Юстасом?

Ну, поглядим, чем позабавит нас май-весельчак в оставшихся турах…

Везение. Фортуна пыталась имитировать активность, но как-то неубедительно – видимо, май не оставил в стороне и ее.

К примеру, своим любимцем в туре она избрала "Металлист": в течение какой-то четверти часа мяч трижды (!!!) стучался в каркас его ворот. Но дело в том, что вскоре после первой же перекладины счет в пользу "Зари" вырос до крупного. И кто теперь будет вспоминать о том, что открыл его харьковчанин Мизюк, поразивший свои ворота?

По мелочам везло "Шахтеру", "Минаю" и "Львову", однако на результатах поединков это никак не сказалось.

Личности. Самой яркой фигурой тура, наиболее часто обострявшей игру, я назову Ваната, участника обоих голов "Динамо". Вторым после него запомнился Булеца – генератор атак "Зари", хоть и только до перерыва, но более чем достаточно. В тройку исполнителей главных ролей включу также его одноклубника Герреро.

Заслуживают непременного упоминания Пихалёнок ("Днепр-1"), Антюх и Русин ("Заря"), Клец ("Верес"), Мустафаев ("Александрия") и Кузык ("Черноморец"). И лучший с точки зрения эффективности, по моим наблюдениям – одессит Демченко.

Наибольшее количество важных сэйвов зафиксировал у Мозиля из "Металлиста 1925". Отметил бы также его коллегу по вратарскому цеху Бандуру из "Миная".

Слушайте, а ведь не так уж и мало личностей?

Симпатии. Вне конкуренции была, естественно, "Заря". Вы возразите мне, что это были пляски на трупе. Спорить не стану, я лишь констатирую, кто больше играл в футбол для зрителя. А то, что каждый играет так, как позволяет ему соперник, разумеется, держу в уме.

Второй в моей классификации – "Верес", не перестающий удивлять этой весной. Подчеркну: он так играл на протяжении всего матча, включая первый час в равных составах. Удивлю вас, а некоторых и озадачу, но третьим будет "Динамо". Извините, но девять опасных моментов у ворот соперника говорят за себя.

А вот дальше непременно "Черноморец" и с хорошим отрывом! Пожалуй, невзирая ни на что, удовлетворила в целом игра "Днепра-1" и "Ворсклы". Еще зачет "Александрии" (пока она изволила играть) и "Кривбассу". В итоге половина команд, на секундочку – а тур-то все-таки удался!

Ну, это с какой стороны посмотреть. "Металлист 1925" и "Львов" - ни одного голевого момента. "Минай" - единственный полумомент. "Ингулец" - полтора шанса забить гол. "Металлист", "Рух" и "Колос" - по два.

"Шахтер" от попадания в этот позорный список уберег даже не лишний полумомент в активе, а сугубо благополучные цифры на табло. Но такой жалкой команду Йовичевича в УПЛ не припомню.

Итак, и здесь фактически пополам – таки на редкость бескомпромиссный тур.

Таблица. Птица-тройка претендентов на чемпионство умчалась вперед, оставив "Динамо" у разбитого корыта квалифайна Лиги конференций. Позиции киевлян и "Александрии" - второго кандидата в этот еврокубок – сегодня выглядят незыблемыми.

Подчеркну, что титул чемпиона действительно оспаривают трое. И именно идущая третьей "Заря" весной смотрится наиболее его достойной – "Шахтер" с "Днепром-1" отчетливо притормозили в игре. И поэтому здесь пока все очень интересно.

"Кривбасс", "Ворскла" и "Колос" - это уже больше про я дерусь, потому что дерусь.

Вся нижняя половина таблицы, за исключением отпетого нами "Львова", продолжает борьбу за продление прописки в УПЛ. Тот же "Черноморец", едва ли не впервые поднявшийся в "золотую" середину, от зоны плей-офф с Первой лигой отделяет расстояние лишь в одно условное поражение.

Отмечаем побег из этой зоны "Вереса". Но и продолжаем помнить о том, что именно у него самый сложный календарь в оставшихся четырех турах.

И, несмотря на плотность в очках, почему-то крепнет ощущение, что вторым неудачником сезона, который вылетит напрямую, станет "Металлист". Я бы сказал даже так: как и в случае со "Львовом", вопрос тут, возможно, стоит о дальнейшем существовании клуба. А "Днепр-1" на содержание фарма, видимо, не тянет.

Что ж, это, наверное, даже к лучшему. Для УПЛ.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 26 19 6 1 60-18 +42 63 2 СК Днепр-1 26 19 4 3 57-21 +36 61 3 Заря 26 18 4 4 57-28 +29 58 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 5 ФК Александрия 26 10 12 4 39-30 +9 42 6 Кривбасс 26 10 5 11 22-28 -6 35 7 Ворскла 26 9 6 11 31-35 -4 33 8 Колос 26 9 6 11 21-29 -8 33 9 Черноморец 26 7 8 11 30-36 -6 29 10 Верес 26 7 6 13 31-38 -7 27 11 Металлист 1925 26 5 12 9 20-39 -19 27 12 Ингулец 26 7 6 13 20-31 -11 27 13 ФК Минай 26 6 8 12 19-29 -10 26 14 Рух 26 5 9 12 26-36 -10 24 15 Металлист 26 5 7 14 26-49 -23 22 16 ФК Львов 26 3 4 19 18-46 -28 13

Анонсы. Парадокс, но первым в глаза бросается поединок соперников, уже фактически ни за что не борющихся: "Александрия" - "Динамо". Вот любопытно и все, особенно после первой неудачи Шовковского и уверенной победы команды Ротаня над теперь уже бывшим конкурентом.

"Черноморец" - "Минай". Здесь победа гостей позволяет им догнать своего визави, тогда как успех хозяев поля существенно повысит их акции в УПЛ. Как будет выглядеть набравший ход корабль Григорчука на коварном мелководье Шарана. Не сядет ли на эту мель?

Кое-какие несмелые надежды (или иллюзии?) должен питать зритель в отношении "металлического" дерби харьковчан. Как бы положение обязывает. И не только турнирное. С другой стороны, если и здесь в игре подопечных Огненовича не будет огонька, тогда можно начинать прощаться и с ними.

В остальных парах нового тура либо просматривается очевидный фаворит, либо их состав малоинтересен, с точки зрения турнирного значения. Но в целом десяти из шестнадцати команд по-прежнему есть за что бороться. А это почти две трети участников Лиги. Как говорил старина Карлссон, продолжаем разговор…