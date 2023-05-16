Яцык: Хочу играть за Динамо. Знаю, что могу играть за первую команду

20-летний полузащитник " Динамо " Александр Яцык, который больше играет за юношескую команду (U-19) киевлян, рассказал о своём статусе в клубе.

– Какой у вас сейчас статус в клубе?

– Игрок первой команды, тренирующийся с командой, живущий на новой базе. За юношескую команду играю ради получения игровой практики. Это решает главный тренер. Сколько времени мне предстоит сыграть.

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– С кем вместе живете на базе?

– С Денисом Бойко. Он уже опытный футболист. Можно с ним всегда поговорить, посоветоваться.

– Тренировочный процесс первой и юношеской команды сильно отличаются?

– Да. В первую очередь, физическими нагрузками. Во взрослом футболе больше физики. Там уже взрослые игроки.

– Вы уже дебютировали в УПЛ. Какие впечатления?

– Замечательные. Я думаю, что могу играть на этом уровне. Мне нужно немного опыта и доверия, поддержки, и все у меня получится.

– Летом нужно определяться, либо первая команда, либо аренда. В U-19 уже играть нельзя. Если будет аренда, не считаете ли это проблемой?

– Не вижу в этом ничего плохого. Владимир Бражко, Назар Волошин в текущем сезоне набирались опыта в УПЛ. Аренда пошла им на пользу. Но хочу играть за "Динамо". Я знаю, что могу играть за первую команду.

– Была информация, что вами интересовались "Кривбасс" и "Заря". Это достоверная информация?

– Оспаривать я ее не буду. Клуб решил так. Ничего не остается, как работать дальше.

– После начала войны была неопределенность. Не проявляли ли интерес к вам европейские команды?

– Официальных предложений не было от клубов из-за границы. Разговоры велись, что-то слышал, но не больше... у меня контракт с "Динамо". Концентрирую себя только на выступлениях за столичный клуб.

– Сколько еще у вас контракт с "Динамо"?

– Еще три года.