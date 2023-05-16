Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яцык: Хочу играть за Динамо. Знаю, что могу играть за первую команду
Хавбек уверен, что у него получится в первой команде
fcdynamo.com
20-летний полузащитник "
– Какой у вас сейчас статус в клубе?
– Игрок первой команды, тренирующийся с командой, живущий на новой базе. За юношескую команду играю ради получения игровой практики. Это решает главный тренер. Сколько времени мне предстоит сыграть.
– С кем вместе живете на базе?
– С Денисом Бойко. Он уже опытный футболист. Можно с ним всегда поговорить, посоветоваться.
– Тренировочный процесс первой и юношеской команды сильно отличаются?
– Да. В первую очередь, физическими нагрузками. Во взрослом футболе больше физики. Там уже взрослые игроки.
– Вы уже дебютировали в УПЛ. Какие впечатления?
– Замечательные. Я думаю, что могу играть на этом уровне. Мне нужно немного опыта и доверия, поддержки, и все у меня получится.
– Летом нужно определяться, либо первая команда, либо аренда. В U-19 уже играть нельзя. Если будет аренда, не считаете ли это проблемой?
– Не вижу в этом ничего плохого. Владимир Бражко, Назар Волошин в текущем сезоне набирались опыта в УПЛ. Аренда пошла им на пользу. Но хочу играть за "Динамо". Я знаю, что могу играть за первую команду.
– Была информация, что вами интересовались "Кривбасс" и "Заря". Это достоверная информация?
– Оспаривать я ее не буду. Клуб решил так. Ничего не остается, как работать дальше.
– После начала войны была неопределенность. Не проявляли ли интерес к вам европейские команды?
– Официальных предложений не было от клубов из-за границы. Разговоры велись, что-то слышал, но не больше... у меня контракт с "Динамо". Концентрирую себя только на выступлениях за столичный клуб.
– Сколько еще у вас контракт с "Динамо"?
– Еще три года.
Популярное сейчас
- Реал едет в Манчестер, будет ли итальянский финал в Лиге Европы? Расписание футбола на 15-21 мая
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Летчик-штурмовик Лазаренко совершил 300-й боевой вылет, он приблизился к рекорду аса Кожедуба
- Днепр-1 рядом с Шахтером, Александрия защитила 5 место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО