  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Яцык: Хочу играть за Динамо. Знаю, что могу играть за первую команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яцык: Хочу играть за Динамо. Знаю, что могу играть за первую команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек уверен, что у него получится в первой команде

Яцык: Хочу играть за Динамо. Знаю, что могу играть за первую команду

fcdynamo.com

Новина українською

20-летний полузащитник "Динамо" Александр Яцык, который больше играет за юношескую команду (U-19) киевлян, рассказал о своём статусе в клубе.

– Какой у вас сейчас статус в клубе?

– Игрок первой команды, тренирующийся с командой, живущий на новой базе. За юношескую команду играю ради получения игровой практики. Это решает главный тренер. Сколько времени мне предстоит сыграть.

Читайте такжеЯцык: Костюк может спокойно получить свой шанс в первой команде Динамо

– С кем вместе живете на базе?

– С Денисом Бойко. Он уже опытный футболист. Можно с ним всегда поговорить, посоветоваться.

– Тренировочный процесс первой и юношеской команды сильно отличаются?

– Да. В первую очередь, физическими нагрузками. Во взрослом футболе больше физики. Там уже взрослые игроки.

– Вы уже дебютировали в УПЛ. Какие впечатления?

– Замечательные. Я думаю, что могу играть на этом уровне. Мне нужно немного опыта и доверия, поддержки, и все у меня получится.

– Летом нужно определяться, либо первая команда, либо аренда. В U-19 уже играть нельзя. Если будет аренда, не считаете ли это проблемой?

– Не вижу в этом ничего плохого. Владимир Бражко, Назар Волошин в текущем сезоне набирались опыта в УПЛ. Аренда пошла им на пользу. Но хочу играть за "Динамо". Я знаю, что могу играть за первую команду.

– Была информация, что вами интересовались "Кривбасс" и "Заря". Это достоверная информация?

– Оспаривать я ее не буду. Клуб решил так. Ничего не остается, как работать дальше.

– После начала войны была неопределенность. Не проявляли ли интерес к вам европейские команды?

– Официальных предложений не было от клубов из-за границы. Разговоры велись, что-то слышал, но не больше... у меня контракт с "Динамо". Концентрирую себя только на выступлениях за столичный клуб.

– Сколько еще у вас контракт с "Динамо"?

– Еще три года.

По теме
yellow-arrow
Майский день и именины сердца, или Компромисс не для нас! Акценты зрителя на играх 26-го тура УПЛ
yellow-arrow
Яцык: Костюк может спокойно получить свой шанс в первой команде Динамо
yellow-arrow
Реал едет в Манчестер, будет ли итальянский финал в Лиге Европы? Расписание футбола на 15-21 мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Яцык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде