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Сабо: Это позор, что клубы покупают системы ВАР, неужели у УПЛ нет денег?
Судейство, как одна из главных тем украинского футбола
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо очень недоволен судейством в текущем сезоне
– Почему весной в УПЛ много судейских скандалов и влияет ли это на расстановку сил в турнирной таблице?
– Действительно, судейство, к сожалению, сейчас на первом плане. Мы все уже запомнили фамилии арбитров, ведь очень много они совершают ошибок. Я не знаю, что будут делать в УПЛ с судейством, но это не может так продолжаться. То ошибочно назначают пенальти, то дают красные карточки… Судьи должны выходить на поле и судить, что есть, а не просто свистеть.
– Матчи претендентов на чемпионство должны проходить при наличии системы ВАР?
– Обязательно. И в этом вопросе даже не может быть иного решения. Но те рефери, которые работают на ВАР, тоже должны быть честными и когда будет противоречивая ситуация, чтобы все правильно решили. И это удивительно, что сейчас в матче "Днепра-1" с "Александрией" не было ВАР.
– Как вы относитесь к тому, что клубы сами решили приобрести системы ВАР?
– Я на днях прочитал, что "Шахтер" купит системы ВАР и передаст УПЛ, честно, я над этим посмеялся, ведь это ничего не изменит. В УПЛ самостоятельно определяют где быть тому ВАРу. И вообще это позор, что клубы покупают эти системы, неужели у УПЛ нет денег? А эти клубы, которые покупают – молодцы, ведь все, кто переживают за украинский футбол, хотят, чтобы игра была честной.
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