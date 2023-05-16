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Сабо: Это позор, что клубы покупают системы ВАР, неужели у УПЛ нет денег?

Премьер-лига
(3 голосов)

Судейство, как одна из главных тем украинского футбола

Сабо: Это позор, что клубы покупают системы ВАР, неужели у УПЛ нет денег?

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо очень недоволен судейством в текущем сезоне УПЛ.

– Почему весной в УПЛ много судейских скандалов и влияет ли это на расстановку сил в турнирной таблице?

– Действительно, судейство, к сожалению, сейчас на первом плане. Мы все уже запомнили фамилии арбитров, ведь очень много они совершают ошибок. Я не знаю, что будут делать в УПЛ с судейством, но это не может так продолжаться. То ошибочно назначают пенальти, то дают красные карточки… Судьи должны выходить на поле и судить, что есть, а не просто свистеть.

– Матчи претендентов на чемпионство должны проходить при наличии системы ВАР?

– Обязательно. И в этом вопросе даже не может быть иного решения. Но те рефери, которые работают на ВАР, тоже должны быть честными и когда будет противоречивая ситуация, чтобы все правильно решили. И это удивительно, что сейчас в матче "Днепра-1" с "Александрией" не было ВАР.

– Как вы относитесь к тому, что клубы сами решили приобрести системы ВАР?

– Я на днях прочитал, что "Шахтер" купит системы ВАР и передаст УПЛ, честно, я над этим посмеялся, ведь это ничего не изменит. В УПЛ самостоятельно определяют где быть тому ВАРу. И вообще это позор, что клубы покупают эти системы, неужели у УПЛ нет денег? А эти клубы, которые покупают – молодцы, ведь все, кто переживают за украинский футбол, хотят, чтобы игра была честной.

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В статье: Йожеф Сабо
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