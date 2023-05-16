  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ризнык, Петряк и Крыськив продолжают работать по индивидуальной программе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ризнык, Петряк и Крыськив продолжают работать по индивидуальной программе

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки продолжают готовится к матчу с Вересом

Ризнык, Петряк и Крыськив продолжают работать по индивидуальной программе

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 27-го тура УПЛ с "Вересом".

Во вторник, 16 мая, команда провела утреннюю тренировку в загородном спортивном комплексе "Святошин".

Перед началом сессии игроков ждали теоретическое занятие и фитнес, только после этого – непосредственно работа с мячом.

На поле "оранжево-черные" выполнили ряд упражнений на короткий и средний пас с перемещением, затем в группах оттачивали комбинационные действия с завершающими ударами по воротам, а финишировали двусторонней игрой.

Отмечается, что по индивидуальной программе сегодня занимались Дмитрий Ризник, Иван Петряк и Дмитрий Криськив.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Верес" состоится в пятницу, 19 мая.

По теме
yellow-arrow
Сабо: Это позор, что клубы покупают системы ВАР, неужели у УПЛ нет денег?
yellow-arrow
Журналист: УПЛ может расшириться до 20 команд, есть влиятельные клубы, которые не против
yellow-arrow
Заря планирует вернуть на следующий сезон Шахаба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык Дмитрий Крыськив
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде