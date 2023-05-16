Ризнык, Петряк и Крыськив продолжают работать по индивидуальной программе

" Шахтер " продолжает подготовку к матчу 27-го тура УПЛ с "Вересом".

Во вторник, 16 мая, команда провела утреннюю тренировку в загородном спортивном комплексе "Святошин".

Перед началом сессии игроков ждали теоретическое занятие и фитнес, только после этого – непосредственно работа с мячом.

На поле "оранжево-черные" выполнили ряд упражнений на короткий и средний пас с перемещением, затем в группах оттачивали комбинационные действия с завершающими ударами по воротам, а финишировали двусторонней игрой.

Отмечается, что по индивидуальной программе сегодня занимались Дмитрий Ризник, Иван Петряк и Дмитрий Криськив.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Верес" состоится в пятницу, 19 мая.