Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ризнык, Петряк и Крыськив продолжают работать по индивидуальной программе
Горняки продолжают готовится к матчу с Вересом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"
Во вторник, 16 мая, команда провела утреннюю тренировку в загородном спортивном комплексе "Святошин".
Перед началом сессии игроков ждали теоретическое занятие и фитнес, только после этого – непосредственно работа с мячом.
На поле "оранжево-черные" выполнили ряд упражнений на короткий и средний пас с перемещением, затем в группах оттачивали комбинационные действия с завершающими ударами по воротам, а финишировали двусторонней игрой.
Отмечается, что по индивидуальной программе сегодня занимались Дмитрий Ризник, Иван Петряк и Дмитрий Криськив.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Верес" состоится в пятницу, 19 мая.
Популярное сейчас
- За нарушение протокола безопасности. КДК оштрафовал Шахтер и Верес
- КДК УАФ отстранил Ваната за сексистские высказывания и оштрафовал Динамо
- Динамо получило решение по дисквалификации Ваната – Источник
- Днепр-1 рядом с Шахтером, Александрия защитила 5 место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО