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Шахаб высказался о возможном возвращении в Зарю
Форвард сейчас сосредоточен на нынешнем клубе
Фото: Getty Images
Иранский нападающий "Академии Пушкаша" Шахаб Захеди, контракт которого принадлежит "Заре", прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в луганский клуб.
"В данный момент я сосредотачиваюсь сугубо на игре моего клуба "Академия Пушкаш", а уже когда сезон закончится, я приму решение о своем будущем", – ответил форвард в комментарии FanDay.
Напомним, после начала полномасштабной войны иранец воспользовался правилом ФИФА и покинул Украину. С марта прошлого года он играет на правах аренды в Венгрии. Соглашение с венгерским клубом действует до 30 июня 2023 года. Контракт с луганчанами истекает в конце 2024 года.
Ранее также сообщалось, что на решение Шахаба повлияет тот фактор, будет ли играть "Зари" в Лиге чемпионов.
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