Шахаб высказался о возможном возвращении в Зарю

Иранский нападающий "Академии Пушкаша" Шахаб Захеди, контракт которого принадлежит "Заре", прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в луганский клуб.

"В данный момент я сосредотачиваюсь сугубо на игре моего клуба "Академия Пушкаш", а уже когда сезон закончится, я приму решение о своем будущем", – ответил форвард в комментарии FanDay.

Напомним, после начала полномасштабной войны иранец воспользовался правилом ФИФА и покинул Украину. С марта прошлого года он играет на правах аренды в Венгрии. Соглашение с венгерским клубом действует до 30 июня 2023 года. Контракт с луганчанами истекает в конце 2024 года.

Ранее также сообщалось, что на решение Шахаба повлияет тот фактор, будет ли играть "Зари" в Лиге чемпионов.