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Журналист раскрыл судьбу Металлиста в случае вылета из УПЛ

Премьер-лига
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Ситуация в клубе достаточно сложная

Журналист раскрыл судьбу Металлиста в случае вылета из УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык высказался относительно ситуации в "Металлисте".

"В "Металлисте" ситуация достаточно сложная. Есть определенные задолженности по зарплате. Если команда останется в Премьер-лиге, то будет выступать там, если нет – в Первой лиге. Я думаю, что от услуг очень многих футболистов менеджмент будет отказываться.

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Не могу сказать, что "Металлист" прекратит существование. "Металлист" в любом случае будет существовать. Они будут до конца цепляться за УПЛ, за стыковые поединки. Если не удастся – команда продолжит выступать в Первой лиге. Но в совсем ином виде.

Будет много молодых футболистов, у "Металлиста" очень хорошая школа. Есть перспектива у клуба. Дай Бог, чтобы "Металлист" восстановился и претендовал на высокие места, но в этом сезоне получилось не так, как планировали", — сказал Цыганык в авторском проекте на YouTube-канале.

На данный момент "Металлист" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка в 26-ти матчах.

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В статье: Игорь Цыганык Металлист (Харьков)
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Источник:
Циганик LIVE

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