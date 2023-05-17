Президент Вереса: На нашем стадионе есть специальная комната для VAR

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал информацию об установке на клубной арене первого стационарного VAR в Украине.

– Наш стадион строился по всем современным требованиям. И у нас есть специальная комната для VAR со всеми необходимыми техническими параметрами: доступом к серверам, табло и выходом на поле. Обсуждаем с УАФ вопросы по оборудованию и программному обеспечению системы. Сейчас основная задача ответить на все технические и регламентные вопросы. И выйти на проект. Потом уже будем искать финансирование.

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– Эта инициатива принесет пользу клубу или УАФ?

– Обеим сторонам, а также нашему городу, потому что мы увеличиваем привлекательность стадиона. Это также может быть полезно другим клубам, которые временно остались без своих стадионов. Ровно - географически очень удобная локация. У нас и газон высокого уровня, и стадион, есть поля для тренировки, ну и будет VAR в придачу.

Если к существующему оборудованию VAR добавить реализацию свежих инициатив господина Буткевича (президент "Полесья" - прим) и ФК "Шахтер", а также нашу историю, то все туры УПЛ можно обеспечить VAR и на 90% снять вопрос судейства в украинском футболе, - сказал Надеин.