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Марсель намерен подписать Довбика

Премьер-лига
(1 голосов)

Французский клуб уже контактировал с агентами игрока

Марсель намерен подписать Довбика

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Марсельский "Олимпик" заинтересован в подписании форварда "Днепра-1" Артема Довбика, сообщает le 10 sport.

Несмотря на зимнее подписание Витиньи и наличие Алексиса Санчеса, "Марсель" ищет забивного центрфорварда, "финишера", которым и является украинец.

По данным источника, французский клуб уже контактировал с игроком и настроен довольно оптимистично, так как Довбик якобы не намерен продлевать контракт с днепровским клубом, который рассчитан до конца текущего календарного года.

"Марсель" готов побороться за игрока уже летом и заплатить за Довбика 11-15 млн евро. В случае ж, если "Днепр-1" не отпустит игрока летом, "Марсель" готов подождать и до зимы, чтобы оформить бесплатный переход.

Напомним, что в текущем сезоне в 25 матчах во всех турнирах за "Днепр-1" Довбик забил 28 голов и отдал 8 ассистов.

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В статье: Марсель Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
le 10 sport

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
17.05.2023 в 17:09
Довбик даже не думай о Франции -там совсем другой Футбол--жди Италию
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fanatSD (донецк)
17.05.2023 в 17:52
какая италия?кто его там купит?клуб занимающий место ниже 10-го?голову полечи "эксперт"
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Trztrqtr (Украина)
17.05.2023 в 17:58
Ну Мудрика ж Челси (по составу они должны быть в четверке АПЛ) купил за 100? Тебя тот трансфер не смущал тогда никак? А тут мы все же говорим об одном из самых результативных игроков ЧУ. И ценник будет умеренный.
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