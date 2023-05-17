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Марсель намерен подписать Довбика
Французский клуб уже контактировал с агентами игрока
Фото: СК Дніпро-1
Марсельский "
Несмотря на зимнее подписание Витиньи и наличие Алексиса Санчеса, "Марсель" ищет забивного центрфорварда, "финишера", которым и является украинец.
По данным источника, французский клуб уже контактировал с игроком и настроен довольно оптимистично, так как Довбик якобы не намерен продлевать контракт с днепровским клубом, который рассчитан до конца текущего календарного года.
"Марсель" готов побороться за игрока уже летом и заплатить за Довбика 11-15 млн евро. В случае ж, если "Днепр-1" не отпустит игрока летом, "Марсель" готов подождать и до зимы, чтобы оформить бесплатный переход.
Напомним, что в текущем сезоне в 25 матчах во всех турнирах за "Днепр-1" Довбик забил 28 голов и отдал 8 ассистов.
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