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Демченко: Добавило остроты, что обыграли Динамо в День рождения клуба

Премьер-лига
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Черноморец в 26-м туре в эмоциональном матче обыграл Динамо

Демченко: Добавило остроты, что обыграли Динамо в День рождения клуба

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

Центральный полузащитник "Черноморца" Александр Демченко рассказал о победе над "Динамо" (3:2) в 26-м туре УПЛ.

- Перед игрой 13 мая с "Динамо" вы знали, что это сверхпринципиальный соперник для "Черноморца"?

- Я не слышал об этом нюансе, когда в феврале переходил в "Черноморец". Но перед встречей 13 мая в Киеве Роман Григорчук рассказал команде об истории противостояний и о том, насколько принципиальный соперник "Динамо" для "Черноморца". Игра вышла очень эмоциональной, мы быстро забили два гола, хозяева в начале второго тайма также быстро сравняли счет, но мы все-таки вырвали победу.

Добавило остроты и то, что у ФК "Динамо" был 96-й День рождения. Возможность не дать киевлянам хорошо отпраздновать тоже нас раззадоривала перед игрой. Мотивация на матч была очень сильной.

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- Кстати, именно после матча с вами "Динамо" лишилось математических шансов на чемпионство. Приятно?

- Мы узнали об этом после встречи. Впрочем, у нас своя борьба, "черно-синим" нужно отодвигаться от зоны вылета и любая победа это прежде всего три очка, которые сейчас очень важны.

После матча я узнал и статистический нюанс из истории – последний раз "Черноморец" обыгрывал "Динамо" еще в 2013 году. И тогда одесситы тоже испортили "бело-голубым" праздник. Киевлян обыграли 11 августа на их газоне в день 90-летия открытия НСК "Олимпийский".

- Чье поздравление после такого матча порадовало вас больше всего?

- Благодарен всем за теплые слова – одноклубникам, родным, друзьям. Особо отмечу вот что. После матча мне написал фанат "Черноморца" Сережа "Статист", который воюет в ВСУ. Он поблагодарил за победу, и еще раз напомнил о том, что вся футбольная Одесса очень ждала такой виктории. Большая благодарность нашим ультрас, многие из них сейчас на фронте обороняют Украину. Уверен, что после военной победы мы все встретимся на стадионах страны и будет праздновать на поле и за его пределами.

- "Черноморец" мощно начал игру, и уже к 11-й минуте вел 2:0. Сказался сильный настрой на матч?

- Роман Иосифович говорил перед поединком, что мы не всегда хорошо начинаем встречи. Долго раскачиваемся, прежде чем давать результат. Коуч сказал об этом перед предигровой разминкой и еще раз напомнил после нее. В игре с "Динамо" мы переломили эту тенденцию и создали преимущество сразу. Были заряжены на встречу с первых минут.

- Вы воспитывались в академии "Шахтера". Игры с "Динамо" для вас принципиальны и поэтому?

- Там я был совсем юным, мне было лет 13-14. Тогда очень болел за "Шахтер", а, значит, считал "Динамо" антагонистом. Но сейчас это уже в прошлом.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Александр Демченко
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