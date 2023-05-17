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Валерий Маркус, Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан. Известны подробности про гостей и организацию прощального матча Селезнева

Премьер-лига
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Трансляция состоится на 2+2 и FootballHub

Валерий Маркус, Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан. Известны подробности про гостей и организацию прощального матча Селезнева

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Шестого июня в Ужгороде на местном стадионе "Авангард" состоится прощальный матч бывшего нападающего сборной Украины, "Шахтера", "Днепра-1", "Миная", "Арсенала" (Киев) и нескольких иностранных клубов Евгения Селезнева. Вход на трибуны будет свободным. Однако организаторы призывают болельщиков донатить деньги на специальный счет. Все средства пойдут в поддержку ВСУ.

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Команда организаторов пока не открывает весь список участников. Однако имена не менее десяти игроков уже известны.

В списке нынешний спортивный директор и бывший защитник "Шахтера" Дарио Срна, его партнер по звену ― "горняк" Ярослав Ракицкий, спортивный директор "Металлиста" Василий Кобин, руководитель "Вереса" Юрий Вирт, полузащитник эмиратского "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко, бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич, наставник "Александрии" и молодежной сборной Украины Руслан Ротань, исполнительный директор СК "Днепр-1" и бывший защитник "Днепра" Андрей Русол, голкипер "Динамо" Георгий Бущан.

Также UA-Футбол известно о том, что приглашение от Селезнева получил бывший голкипер "Металлиста" и сборной Украины Александр Горяинов.

Кроме футбольных гостей будут и не футбольные. В частности, ведущий Андрей Бедняков и актер Студии "Квартал 95" и ведущий Лиги Смеха Евгений Кошевой.

А одними из главных героев происшествия станут украинские военные: главный сержант 47 Бригады "Магура" Валерий Маркус, командир интернационального батальона "Титан" Игорь Номан "Янки" и азовец Давид Касаткин "Химик".

Как сообщает издание "Будинок 42", в прямом эфире игру покажут 2+2 и YoutTube-канал FootballHub.

Прощальный матч Селезнева пройдет под соусом противостояния двух родных для виновника события команд – "Шахтера" и "Днепра". Будут использованы соответствующие логотипы.

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В статье: Евгений Селезнев
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Источник:
Будинок 42

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