Демченко: Григорчук очень много внимания уделяет тактике. С этой точки зрения он - итальянец

Центральный хавбек " Черноморца " Александр Демченко вспомнил свой итальянский период в карьере и рассказал об акцентах в игре одесской команды.

- Сезоны 2016/2017 и 2017/2018 вы провели в Италии в третьем и четвертом по силе местных дивизионах. Это был важный опыт?

- С удовольствием вспоминаю то время. Жаль, что у меня не получилось продолжить карьеру на Апеннинах. Прекрасная страна, которая мне очень много дала и как футболисту, и как человеку. Очень важный опыт погружения в среду с другим менталитетом людей и другим языком. Это было круто.

- В Италии очень большое внимание уделяют тактике и игровым схемам?

- И физике. Про это меньше говорят, но там очень высокие требования к работоспособности футболиста.

- Существует мнение, что для Романа Григорчука очень важна игровая схема и тактическая дисциплина?

- Да, тренер "Черноморца" много внимания уделяет тактике и сопутствующим нюансам. С этой точки зрения можно сказать, что Роман Иосифович – итальянец.