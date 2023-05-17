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Демченко: Григорчук очень много внимания уделяет тактике. С этой точки зрения он - итальянец
Хавбек вспомнил отрезок своей карьеры в Италии
фото - Олександр Приходько
Центральный хавбек "
- Сезоны 2016/2017 и 2017/2018 вы провели в Италии в третьем и четвертом по силе местных дивизионах. Это был важный опыт?
- С удовольствием вспоминаю то время. Жаль, что у меня не получилось продолжить карьеру на Апеннинах. Прекрасная страна, которая мне очень много дала и как футболисту, и как человеку. Очень важный опыт погружения в среду с другим менталитетом людей и другим языком. Это было круто.
- В Италии очень большое внимание уделяют тактике и игровым схемам?
- И физике. Про это меньше говорят, но там очень высокие требования к работоспособности футболиста.
- Существует мнение, что для Романа Григорчука очень важна игровая схема и тактическая дисциплина?
- Да, тренер "Черноморца" много внимания уделяет тактике и сопутствующим нюансам. С этой точки зрения можно сказать, что Роман Иосифович – итальянец.
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