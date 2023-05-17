Днепр-1 - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Четыре матча до конца сезона. И если все четыре "Днепр-1" выиграет, то станет чемпионом. Феноменальное может быть достижение. Но сами днепряне не готовы забегать наперед, они идут от игры к игре. Следующая остановка – "Колос".

Ковалевцы, по сути, уже потеряли мотивацию. Отыграть девять очков отставания от последнего еврокубкового места практически нереально. Но это не значит, что команда будет отдавать очки просто так. Матч 27-го тура УПЛ состоится в пятницу, 19-го мая, в 14:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также матч покажут в прямом эфире на YouTube канале FootballHab. Плеер появится и на нашем сайте в день игры. Следите за обновлениями.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Колос Смотреть трансляцию

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