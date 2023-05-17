Агент Довбика: Марсель? Был предметный интерес и раньше, он остается

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал недавнюю новость о том, что игроком интересуется французский "Марсель" .

– Последняя по времени новость – что якобы "Олимпик" в компанию к Малиновскому не прочь пригласить еще и Довбика. Насколько соответствует действительности информация о переговорах с "Марселем"?

– На самом деле новости здесь нет – "Олимпик" (Марсель) еще и раньше интересовался Артемом рядом со многими другими клубами. Был предметный интерес к Довбику, он остается. По мере того, как улучшается личная статистика Артема, появляются все более новые и новые запросы.

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– Закрыты ли другие варианты – "Торино", "Болонья", "Салернитана", "Ноттингем Форест"?

– Ни один из итальянских и английских вариантов, о которых говорилось ранее, не закрыт. Клубы активно интересуются делами Довбика, следят за его выступлениями и статистикой. Однако тоже нужно понимать специфику мая месяца – каждый клуб выполняет сейчас свои турнирные задания, от которых во многом будет зависеть бюджет и финансовые возможности на следующий сезон. Поэтому здесь основные события также будут во время межсезонья, а сейчас идет процесс изучения, сбора информации.

– Среди наиболее активных слухов – об интересе "Трабзонспора". Почему именно он и насколько реален переход Артема в Супер-Лигу?

– Здесь сразу хочу отметить: запросов из Турции особенно много, причем от всех клубов, которые являются грандами чемпионата. Однако, могу сказать уверенно – вариант с турецким чемпионатом не рассматривается. Желание Довбика – дальше играть в западноевропейских чемпионатах ведущей пятерки.