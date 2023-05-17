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Верес допустит болельщиков на матч с Шахтером. "Пропуск" на флешмоб в поддержку ВСУ стоит 200 гривен
УПЛ уже дважды штрафовала клуб за болельщиков на трибунах
instagram.com/veres.club
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Ровенчане объявили о старте "выдачи пропусков" на поединок. Также клуб заявил, что на трибунах во время матча будет проведён некий флешмоб в поддержку ВСУ. Что это за мероприятие, не раскрывается.
Интересно, что "пропуски на участие в флешмобе на матче" продают по 200 гривен на одном из известных приложений по реализиции билетов, ну или в фан-шопе клуба.
Отметим, что так называемый флеш-моб пройдет 19 мая и начнется в 17:00, как и сам поединок.
Стоит отметить, что по ходу этого сезона "Верес" уже как минимум дважды наказывали за нарушение запрета на посещение болельщиками трибун. В последний раз ровенскому клубу пришлось
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