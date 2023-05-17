Верес допустит болельщиков на матч с Шахтером. "Пропуск" на флешмоб в поддержку ВСУ стоит 200 гривен

" Верес " планирует допустить болельщиков на формально выездной матч 27-го тура УПЛ с "Шахтером", который пройдет в Ровно.

Ровенчане объявили о старте "выдачи пропусков" на поединок. Также клуб заявил, что на трибунах во время матча будет проведён некий флешмоб в поддержку ВСУ. Что это за мероприятие, не раскрывается.

Интересно, что "пропуски на участие в флешмобе на матче" продают по 200 гривен на одном из известных приложений по реализиции билетов, ну или в фан-шопе клуба.

Отметим, что так называемый флеш-моб пройдет 19 мая и начнется в 17:00, как и сам поединок.