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Верес допустит болельщиков на матч с Шахтером. "Пропуск" на флешмоб в поддержку ВСУ стоит 200 гривен

Премьер-лига
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УПЛ уже дважды штрафовала клуб за болельщиков на трибунах

Верес допустит болельщиков на матч с Шахтером. "Пропуск" на флешмоб в поддержку ВСУ стоит 200 гривен

instagram.com/veres.club

Новина українською

"Верес" планирует допустить болельщиков на формально выездной матч 27-го тура УПЛ с "Шахтером", который пройдет в Ровно.

Ровенчане объявили о старте "выдачи пропусков" на поединок. Также клуб заявил, что на трибунах во время матча будет проведён некий флешмоб в поддержку ВСУ. Что это за мероприятие, не раскрывается.

Интересно, что "пропуски на участие в флешмобе на матче" продают по 200 гривен на одном из известных приложений по реализиции билетов, ну или в фан-шопе клуба.

Отметим, что так называемый флеш-моб пройдет 19 мая и начнется в 17:00, как и сам поединок.

Стоит отметить, что по ходу этого сезона "Верес" уже как минимум дважды наказывали за нарушение запрета на посещение болельщиками трибун. В последний раз ровенскому клубу пришлось выложить 20 тысяч гривен в качестве штрафа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Источник:
Instagram Вереса

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