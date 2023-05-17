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Довбик не принял предыдущее предложение Днепра-1 по новому контракту, - агент игрока

Премьер-лига
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Переговоры продолжаются

Довбик не принял предыдущее предложение Днепра-1 по новому контракту, - агент игрока

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал о нынешнем положении своего клиента в днепровском клубе.

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– В СМИ была информация, что Артем продлил контракт с "Днепром-1". Соответствует ли это действительности?

– Переговоры СК "Днепр-1" и Довбика продолжаются. Артём не принял предыдущее предложение клуба, однако это логично, что СК "Днепр-1" желает заручиться поддержкой своего ведущего бомбардира. Переговоры продолжаются.

– Когда будет приниматься решение по будущему Артема – летом или зимой, когда у него завершится соглашение с клубом?

– На сегодня Артем попросил меня донести до СМИ: он полностью сосредоточен на текущих задачах СК "Днепр-1" и хочет помочь клубу, поэтому в отношении всех переговоров, комментариев и интервью вводится полный режим тишины. Из уважения к клубу и его максимальным задачам Артем даже не хочет говорить о каких-то других делах. Его дело пока – играть, забивать, приносить пользу команде. А уже после сезона, после завершения чемпионата, Довбик совместно со своим клубом вернется к рассмотрению предложений зарубежных клубов, которые мы собираем, обрабатываем и систематизируем.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
http://ukrfootball.ua

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