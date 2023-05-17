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Довбик: Марсель? Есть диалог, есть интерес - главное, чтобы все договорились
Слухи - это не просто слухи
Фото: СК Дніпро-1
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик в комментарии MEGOGO прокомментировал информацию о
- Сегодня вышла новость, что на тебя серьезно претендует "Марсель". Правда ли это?
- Да, есть диалог, есть интерес. Но такой же интерес был и полгода назад, но сейчас интерес стал более интенсивным, поэтому все возможно.
- Франция - это прекрасный шаг для тебя? Что можешь сказать, сделаешь ли ты этот шаг, если все договорятся?
- Ну, почему бы нет? Команда идет на третьем месте, борется за Лигу чемпионов, поэтому я только за. Главное, чтобы все договорились.
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