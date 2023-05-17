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Довбик: Марсель? Есть диалог, есть интерес - главное, чтобы все договорились

Премьер-лига
(1 голосов)

Слухи - это не просто слухи

Довбик: Марсель? Есть диалог, есть интерес - главное, чтобы все договорились

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик в комментарии MEGOGO прокомментировал информацию о заинтересованности к своей персоне со стороны "Марселя.

- Сегодня вышла новость, что на тебя серьезно претендует "Марсель". Правда ли это?

- Да, есть диалог, есть интерес. Но такой же интерес был и полгода назад, но сейчас интерес стал более интенсивным, поэтому все возможно.

- Франция - это прекрасный шаг для тебя? Что можешь сказать, сделаешь ли ты этот шаг, если все договорятся?

- Ну, почему бы нет? Команда идет на третьем месте, борется за Лигу чемпионов, поэтому я только за. Главное, чтобы все договорились.

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В статье: Марсель Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
17.05.2023 в 23:28
Санчес вже старий. Але так відганять матч як він, і мати такий рівень майстерності і реалізації... Достойну заміну йому, ще пошукати треба. Я подібного за Артемом не помічав))Дай Бог звичайно. Можливо в контексті ліги1, і Довбик зможе себе показати
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