Довбик: Марсель? Есть диалог, есть интерес - главное, чтобы все договорились

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик в комментарии MEGOGO прокомментировал информацию о заинтересованности к своей персоне со стороны "Марселя.

- Сегодня вышла новость, что на тебя серьезно претендует "Марсель". Правда ли это?

- Да, есть диалог, есть интерес. Но такой же интерес был и полгода назад, но сейчас интерес стал более интенсивным, поэтому все возможно.

- Франция - это прекрасный шаг для тебя? Что можешь сказать, сделаешь ли ты этот шаг, если все договорятся?

- Ну, почему бы нет? Команда идет на третьем месте, борется за Лигу чемпионов, поэтому я только за. Главное, чтобы все договорились.