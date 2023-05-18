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Голкипер Вереса пропустит 4-6 месяцев из-за тяжелой травмы

Премьер-лига
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Футболист порвал крестообразные связки

Голкипер Вереса пропустит 4-6 месяцев из-за тяжелой травмы

Фото: НК Верес

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Голкипер "Вереса" Вадим Ющишин получил серьезную травму на тренировке перед матчем 25-го тура УПЛ с "Колосом", сообщает клубная пресс-служба.

У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки. В среду, 17 мая голкипера прооперировали. Срок восстановления - 4-6 месяцев.

"Все хорошо. В первые часы после операции еще немного отходил от наркоза, сейчас чувствую себя хорошо. Завтра меня выписывают из клиники. Настроение - вернуться сильнее", - рассказал Ющишин.

Напомним, в текущем сезоне 23-летний Ющишин дебютировал в УПЛ и сыграл в 3 матчах.

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В статье: Верес (Ровно) Вадим Ющишин
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Источник:
НК Верес

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