Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Вереса пропустит 4-6 месяцев из-за тяжелой травмы
Футболист порвал крестообразные связки
Фото: НК Верес
Голкипер "Вереса" Вадим Ющишин получил серьезную травму на тренировке перед матчем 25-го тура УПЛ с "Колосом", сообщает клубная пресс-служба.
У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки. В среду, 17 мая голкипера прооперировали. Срок восстановления - 4-6 месяцев.
"Все хорошо. В первые часы после операции еще немного отходил от наркоза, сейчас чувствую себя хорошо. Завтра меня выписывают из клиники. Настроение - вернуться сильнее", - рассказал Ющишин.
Напомним, в текущем сезоне 23-летний Ющишин дебютировал в УПЛ и сыграл в 3 матчах.
Популярное сейчас
- Ребров пригласит в сборную Украины помощников, с которыми работал в Динамо
- ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая
- Анчелотти – о 0:4 с Манчестер Сити: Больно так проигрывать
- Журналист раскрыл судьбу Металлиста в случае вылета из УПЛ
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО