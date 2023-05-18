Директор Днепра-1 рассказал, за сколько клуб готов продать Довбика

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал позицию клуба по потенциальной продаже нападающего Артема Довбика.

"Реалии нашего чемпионата показывают, что меньше, чем за 15 миллионов (валюта не уточняется – прим.), мы бы его не хотели отдавать. Мудрика не буду брать, потому что он может действительно уникален и стоит каких-то безумных денег, но того же Забарного продали удачно. Тот же Цыганков стоил не столько, за сколько его отпустили, потому что там заканчивался контракт. "Динамо", насколько я знаю, получило хороший контракт на случай последующей продажи.

Если будет 15 миллионов, думаю, что есть смысл разговаривать. Безусловно, Довбика нужно отпускать, он заслужил это. Заслужил своим отношением к делу, игрой. У нас с ним и его агентом есть договоренность, что при первом же хорошем предложении, которое будет устраивать и нас, и его – мы его отпустим", – сказал Фридман.

Ранее Довбик прокомментировал информацию о заинтересованности к своей персоне со стороны французского "Марселя".