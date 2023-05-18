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Харьковское дерби доверили землячке Монзуль. Судейские назначение 27-го тура УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Система VAR будет использована на трех матчах

Харьковское дерби доверили землячке Монзуль. Судейские назначение 27-го тура УПЛ

Фото: Фейсбук

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 27-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

27-й тур

19.05.2023

"Днепр-1" - "Колос". Ужгород. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),

"Ворскла" - "Кривбасс". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15.00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов),

"Шахтер" - "Верес". Ровно. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),

20.05.2023

"Черноморец" - "Минай". Одесса. Стадион "Черноморец". 13.00. Арбитр - Абдула А.Б. (Харьков),

"Заря" - "Ингулец". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 14.00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск),

"Александрия" - "Динамо". Александрия. Стадион "Ника". 15.00. Арбитр - Кривушкин Д.В. (Харьков),

21.05.2023

"Металлист 1925" - "Металлист". Ковалевка. Стадион "Колос". 15.00. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр VAR - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

"Рух" - "Львов". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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