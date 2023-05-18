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Харьковское дерби доверили землячке Монзуль. Судейские назначение 27-го тура УПЛ
Система VAR будет использована на трех матчах
Фото: Фейсбук
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 27-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
27-й тур
19.05.2023
"Днепр-1" - "Колос". Ужгород. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
"Ворскла" - "Кривбасс". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15.00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов),
"Шахтер" - "Верес". Ровно. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
20.05.2023
"Черноморец" - "Минай". Одесса. Стадион "Черноморец". 13.00. Арбитр - Абдула А.Б. (Харьков),
"Заря" - "Ингулец". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 14.00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск),
"Александрия" - "Динамо". Александрия. Стадион "Ника". 15.00. Арбитр - Кривушкин Д.В. (Харьков),
21.05.2023
"Металлист 1925" - "Металлист". Ковалевка. Стадион "Колос". 15.00. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр VAR - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),
"Рух" - "Львов". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье).
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