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"Не хотим изнасилования регламента". Президент Вереса - о расширении УПЛ
Иван Надеин против такой идеи
nkveres.com
Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал слухи относительно инициативы ФК "Львов" о расширении количества команд в УПЛ.
"Мы точно не об этом. Изменения все равно следует начинать с себя, если мы хотим построить украинский футбол рыночным, прозрачным и самодостаточным. Мы не можем идти на такие вещи. Я бы назвал это жульничеством. Сели играть, а в конце игры говорим - а давайте правила немного изменим. Это точно неправильно по отношению ко всем участникам процесса. Тех, кто борется за выживание, и кто не борется.
Здесь же должен быть спортивный принцип. Это основа основ футбола. Без соблюдения регламента у нас ничего не поедет. Буквально в этом году регламент уже однажды существенно нарушили с единым телепулом. Прописано, сколько клубов вылетают и сколько остаются. Этот принцип следует соблюдать.
Мы тоже боремся за выживание, но не хотим изнасилования регламента. Это нужно точно остановить и даже не обсуждать такие вещи", - сказал Надеин.
Отметим, "Верес" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 27 очков в 26 матчах.
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