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"Не хотим изнасилования регламента". Президент Вереса - о расширении УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Иван Надеин против такой идеи

"Не хотим изнасилования регламента". Президент Вереса - о расширении УПЛ

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал слухи относительно инициативы ФК "Львов" о расширении количества команд в УПЛ.

"Мы точно не об этом. Изменения все равно следует начинать с себя, если мы хотим построить украинский футбол рыночным, прозрачным и самодостаточным. Мы не можем идти на такие вещи. Я бы назвал это жульничеством. Сели играть, а в конце игры говорим - а давайте правила немного изменим. Это точно неправильно по отношению ко всем участникам процесса. Тех, кто борется за выживание, и кто не борется.

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Здесь же должен быть спортивный принцип. Это основа основ футбола. Без соблюдения регламента у нас ничего не поедет. Буквально в этом году регламент уже однажды существенно нарушили с единым телепулом. Прописано, сколько клубов вылетают и сколько остаются. Этот принцип следует соблюдать.

Мы тоже боремся за выживание, но не хотим изнасилования регламента. Это нужно точно остановить и даже не обсуждать такие вещи", - сказал Надеин.

Отметим, "Верес" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 27 очков в 26 матчах.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
Футбол TIME

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