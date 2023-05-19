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Заря - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Заря - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" продолжает свой победный путь – в последних шести матчах у команды Патрика Ван Леувена нет ни одной потери очков. Такой темп позволяет луганской команде находиться в погоне за чемпионством. Но все самое важное – впереди. Осталось четыре матча, по итогу которых и определится судьба команды.

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В следующем туре будет "Шахтер", а пока придется сыграть с "Ингульцом". Соперник на первый взгляд проходной, однако следует не забывать, что петровчане вовлечены в борьбу за выживание. А это всегда дополнительно стимулирует.

Матч 27-го тура "Заря" - "Ингулец" состоится в субботу, 20-го мая 2023-го года, в 14:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также игру можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab.

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Трансляція матчу Зоря - Інгулець
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Где смотреть футбол
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