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Заря - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександр Приходько
"Заря" продолжает свой победный путь – в последних шести матчах у команды Патрика Ван Леувена нет ни одной потери очков. Такой темп позволяет луганской команде находиться в погоне за чемпионством. Но все самое важное – впереди. Осталось четыре матча, по итогу которых и определится судьба команды.
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В следующем туре будет "Шахтер", а пока придется сыграть с "Ингульцом". Соперник на первый взгляд проходной, однако следует не забывать, что петровчане вовлечены в борьбу за выживание. А это всегда дополнительно стимулирует.
Матч 27-го тура "Заря" - "Ингулец" состоится в субботу, 20-го мая 2023-го года, в 14:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также игру можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>
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