Шахтер ждет Витао на летние сборы

" Шахтер " ждет, что 23-летний бразильский защитник Витао, который сейчас играет в аренде в за "Интернасьонале", присоединится к донецкой команде на летних сборах.

Арендный договор по игроку истекает 30 июня, после чего защитник должен будет вернуться в украинский клуб.

В то же время, "Интернасьонал" хотел бы оставить Витао в своих рядах, но не имеет необходимой суммы на полноценный выкуп защитника. Ранее сообщалось, что "Шахтер" просит за бразильца более 7 миллионов евро.

Также в бразильском клубе рассчитывают, что ФИФА продлит действие своего циркуляра, позволяющего легионерам свободно подписывать соглашения с другими клубами, что обусловлено продолжающейся полномасштабной фазой российско-украинской войны.

Напомним, что в текущем розыгрыше бразильской Серии А Витао сыграл 6 матчей а на данный момент восстанавливается после травмы колена.