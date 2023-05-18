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Шахтер ждет Витао на летние сборы
В то же время, Интернасьонал хотел бы оставить Витао в своих рядах
Фото: ФК Шахтер
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Арендный договор по игроку истекает 30 июня, после чего защитник должен будет вернуться в украинский клуб.
В то же время, "Интернасьонал" хотел бы оставить Витао в своих рядах, но не имеет необходимой суммы на полноценный выкуп защитника. Ранее сообщалось, что "Шахтер" просит за бразильца более 7 миллионов евро.
Также в бразильском клубе рассчитывают, что ФИФА продлит действие своего циркуляра, позволяющего легионерам свободно подписывать соглашения с другими клубами, что обусловлено продолжающейся полномасштабной фазой российско-украинской войны.
Напомним, что в текущем розыгрыше бразильской Серии А Витао сыграл 6 матчей а на данный момент восстанавливается после травмы колена.
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