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Шахтер ждет Витао на летние сборы

Премьер-лига
(2 голосов)

В то же время, Интернасьонал хотел бы оставить Витао в своих рядах

Шахтер ждет Витао на летние сборы

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Шахтер" ждет, что 23-летний бразильский защитник Витао, который сейчас играет в аренде в за "Интернасьонале", присоединится к донецкой команде на летних сборах.

Арендный договор по игроку истекает 30 июня, после чего защитник должен будет вернуться в украинский клуб.

В то же время, "Интернасьонал" хотел бы оставить Витао в своих рядах, но не имеет необходимой суммы на полноценный выкуп защитника. Ранее сообщалось, что "Шахтер" просит за бразильца более 7 миллионов евро.

Также в бразильском клубе рассчитывают, что ФИФА продлит действие своего циркуляра, позволяющего легионерам свободно подписывать соглашения с другими клубами, что обусловлено продолжающейся полномасштабной фазой российско-украинской войны.

Напомним, что в текущем розыгрыше бразильской Серии А Витао сыграл 6 матчей а на данный момент восстанавливается после травмы колена.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Витао
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Источник:
Portal do Colorado

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Комментарии (1)
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fanatSD (донецк)
18.05.2023 в 23:13
никуда он не приедет.продлит аренду и всё.зачем надеяться на обделавшихся бразильских "звёзд"?давайте играть козику и фарине.
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