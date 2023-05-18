Шахтер - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Донецкий "Шахтер" остается единственной командой УПЛ, не проигравшей ни единого матча в рамках второго круга. Благодаря успешной серии результатов, коллектив Йовичевича захватил лидерство в УПЛ, опередив на два бала "Днепр-1" и на пять - "Зарю".

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"Верес" же весной превратился в одного из представителей нижней части таблицы, который отчаянно борется за выживание. В прошлом туре коллектив Вирта добыл вторую победу в рамках второго круга, однако их отрыв от опасной зоны равен лишь одному балу. А значит нужно прибавлять.

Смотрите матч 27-го тура УПЛ в пятницу, 19-го мая. Начало игры в 17:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Верес Смотреть трансляцию