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Шахтер - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Верес", украинская Премьер-лига, 19-е мая 2023

Шахтер - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" остается единственной командой УПЛ, не проигравшей ни единого матча в рамках второго круга. Благодаря успешной серии результатов, коллектив Йовичевича захватил лидерство в УПЛ, опередив на два бала "Днепр-1" и на пять - "Зарю".

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"Верес" же весной превратился в одного из представителей нижней части таблицы, который отчаянно борется за выживание. В прошлом туре коллектив Вирта добыл вторую победу в рамках второго круга, однако их отрыв от опасной зоны равен лишь одному балу. А значит нужно прибавлять.

Смотрите матч 27-го тура УПЛ в пятницу, 19-го мая. Начало игры в 17:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Верес" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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