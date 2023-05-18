Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес отменил флешмоб болельщиков на матче с Шахтером. Футбольные инстанции пригрозили санкциями
Клуб удивлен, что болельщики не допускаются на матчи УПЛ
instagram.com/veres.club
"Верес" отменил флешмоб болельщиков на матче 27-го тура УПЛ с "Шахтером", который
Клуб планировал поддержать ВСУ и сделать флешмоб с флагом Украины и буквами ВСУ.
Впрочем, как сообщает пресс-служба ровенчан, "у футбольного сообщества и многих медиа такое желание нашего клуба вызвало резонанс".
В итоге, футбольные инстанции предупредили "Верес", что матч не начнется, если на трибуне соберутся люди для флешмоба. Также с клуба могут быть сняты очки в турнирной таблице.
В то же время, "Верес" удивлен тем, что болельщики не допускаются на матчи УПЛ.
"Нас удивляет, что в театрах, ТРЦ, гипермаркетах, концертах могут собираться одновременно тысячи людей в закрытом помещении, а несколько сот человек на огромном стадионе запрещено пропустить. Но есть регламент, хотя, по нашему мнению, давно он должен быть откорректирован.
Верес продолжает отстаивать позицию, что на официальных матчах должен быть определенный процент зрителей и партнеров клуба. Иначе непонятно зачем проводить чемпионаты. Клубы играют для болельщиков или для себя?", - говорится в заявлении "Вереса".
Напомним, что билеты на флешмоб "Верес" продавал по 200 гривен. Клуб обязуется вернуть болельщикам, которые купили пропуска все средства.
Популярное сейчас
- Ребров пригласит в сборную Украины помощников, с которыми работал в Динамо
- Залужный сообщил, какое кол-во российских ракет удалось сбить защитникам во время ночной атаки
- Гвардиола: Финал против итальянской команды – лучший подарок
- Днепр-1 рядом с Шахтером, Александрия защитила 5 место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Новости по теме
- 19:35 Украинские Верес допустит болельщиков на матч с Шахтером. "Пропуск" на флешмоб в поддержку ВСУ стоит 200 гривен
- 12:21 Украинские Президент Вереса: На нашем стадионе есть специальная комната для VAR
- 16:44 Украинские Майский день и именины сердца, или Компромисс не для нас! Акценты зрителя на играх 26-го тура УПЛ