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Верес отменил флешмоб болельщиков на матче с Шахтером. Футбольные инстанции пригрозили санкциями

Премьер-лига
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Клуб удивлен, что болельщики не допускаются на матчи УПЛ

Верес отменил флешмоб болельщиков на матче с Шахтером. Футбольные инстанции пригрозили санкциями

instagram.com/veres.club

Новина українською

"Верес" отменил флешмоб болельщиков на матче 27-го тура УПЛ с "Шахтером", который ровенчане планировали провести на трибунах своего стадиона.

Клуб планировал поддержать ВСУ и сделать флешмоб с флагом Украины и буквами ВСУ.

Впрочем, как сообщает пресс-служба ровенчан, "у футбольного сообщества и многих медиа такое желание нашего клуба вызвало резонанс".

В итоге, футбольные инстанции предупредили "Верес", что матч не начнется, если на трибуне соберутся люди для флешмоба. Также с клуба могут быть сняты очки в турнирной таблице.

В то же время, "Верес" удивлен тем, что болельщики не допускаются на матчи УПЛ.

"Нас удивляет, что в театрах, ТРЦ, гипермаркетах, концертах могут собираться одновременно тысячи людей в закрытом помещении, а несколько сот человек на огромном стадионе запрещено пропустить. Но есть регламент, хотя, по нашему мнению, давно он должен быть откорректирован.

Верес продолжает отстаивать позицию, что на официальных матчах должен быть определенный процент зрителей и партнеров клуба. Иначе непонятно зачем проводить чемпионаты. Клубы играют для болельщиков или для себя?", - говорится в заявлении "Вереса".

Напомним, что билеты на флешмоб "Верес" продавал по 200 гривен. Клуб обязуется вернуть болельщикам, которые купили пропуска все средства.

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В статье: Верес (Ровно)
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