Ворскла - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ

Полтавская "Ворскла" уже вряд ли сможет рассчитывать на попадение в еврокубковую зону. После нескольких удачных результатов в апреле полтавчане сами все перечеркнули, проиграв вначале "Динамо", а после еще и "Минаю". С такой "стабильностью" выше статуса середняка не подняться.

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"Кривбасс" имеет схожие проблемы, а потому где-то даже логично, что команды идут на соседних местах в таблице. Будущий матч может подарить красивый футбол, вот только вряд ли будет на что-то влиять в контексте еврокубковой борьбы.

Смотрите матч 27-го тура УПЛ в пятницу, 19-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Кривбас Смотреть трансляцию