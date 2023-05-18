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Ворскла - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Кривбасс", украинская Премьер-лига, 19-е мая 2023

Ворскла - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" уже вряд ли сможет рассчитывать на попадение в еврокубковую зону. После нескольких удачных результатов в апреле полтавчане сами все перечеркнули, проиграв вначале "Динамо", а после еще и "Минаю". С такой "стабильностью" выше статуса середняка не подняться.

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"Кривбасс" имеет схожие проблемы, а потому где-то даже логично, что команды идут на соседних местах в таблице. Будущий матч может подарить красивый футбол, вот только вряд ли будет на что-то влиять в контексте еврокубковой борьбы.

Смотрите матч 27-го тура УПЛ в пятницу, 19-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

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Трансляція матчу Ворскла - Кривбас
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Кривбасс" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог)
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