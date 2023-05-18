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Довбик не интересен Марселю, - СМИ
Противоречивая информация приходит из Франции
фото - СК Дніпро-1
Руководство "Марселя" не обсуждало возможный трансфер форварда "
Как сообщает Foot Marseille, клуб не контактировал ни с игроком, ни с его агентом.
По информации источника, причина банальна – "Марселю" просто не интересен Довбик.
Приоритетом команды является продление контракта с нападающим Алексисом Санчесом, истекающего в конце сезона. Также в клубе рассчитывают на зимнего новичка – форварда Витинью.
Отметим, что на днях появилась информация о том, что "Марсель" начал переговоры с 25-летним украинцем. Заинтересованность в игроке со стороны клуба подтверждал также и агент игрока.
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