Довбик не интересен Марселю, - СМИ

Руководство "Марселя" не обсуждало возможный трансфер форварда " Днепра-1 " Артема Довбика.

Как сообщает Foot Marseille, клуб не контактировал ни с игроком, ни с его агентом.

По информации источника, причина банальна – "Марселю" просто не интересен Довбик.

Приоритетом команды является продление контракта с нападающим Алексисом Санчесом, истекающего в конце сезона. Также в клубе рассчитывают на зимнего новичка – форварда Витинью.

Отметим, что на днях появилась информация о том, что "Марсель" начал переговоры с 25-летним украинцем. Заинтересованность в игроке со стороны клуба подтверждал также и агент игрока.