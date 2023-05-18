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Довбик не интересен Марселю, - СМИ

Премьер-лига
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Противоречивая информация приходит из Франции

Довбик не интересен Марселю, - СМИ

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Руководство "Марселя" не обсуждало возможный трансфер форварда "Днепра-1" Артема Довбика.

Как сообщает Foot Marseille, клуб не контактировал ни с игроком, ни с его агентом.

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По информации источника, причина банальна – "Марселю" просто не интересен Довбик.

Приоритетом команды является продление контракта с нападающим Алексисом Санчесом, истекающего в конце сезона. Также в клубе рассчитывают на зимнего новичка – форварда Витинью.

Отметим, что на днях появилась информация о том, что "Марсель" начал переговоры с 25-летним украинцем. Заинтересованность в игроке со стороны клуба подтверждал также и агент игрока.

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В статье: Марсель Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Foot Marseille

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