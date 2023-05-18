Коммерческий директор Днепра-1: Впервые услышал о расширении УПЛ до 20 команд от вице-президента Львова

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал слухи по поводу возможного расширения УПЛ. Ранее СМИ писали, что с такой идеей якобы выступал ФК "Львов" .

"Я впервые услышал о расширении до 20 клубов от вице-президента "Львова" Алексея Боровикова. Я с ним много лет в дружеских отношениях, понимаю, зачем ему это нужно. Ходят слухи, что если "Львов" вылетит, то его можно будет вообще недосчитаться на футбольной карте Украины. Поэтому интерес "Львова" понятен и закономерен.

Только он начал мне рассказывать, что можно сделать 2 группы по 10 команд и так далее. Этого я уже не понимаю. Если будет 20 клубов – как это будет вообще происходить? 38 матчей?

Думаю, что Кучер скажет, что много игр. Мы все-таки будем участниками еврокубков. А это, возможно, и предварительные квалификационные матчи, затем шесть матчей в группе. Учитывая разъезды и поездки за границу – сыграть лишние 10-12 матчей в год на евроарене и плюс 38 в чемпионате… Любой тренер скажет, что это много, а глубины состава не хватит.

Не понимаю, оставить "Металлист" и "Львов в УПЛ и добавить 2 команды, условные "Карпаты", ЛНЗ или "Металлург"? Спортивный принцип, конечно, должен быть. Видите, какая интересная борьба внизу турнирной таблицы – все клубы бьются, убиваются. "Минай", "Рух", как все борются, чтобы не играть даже переходные матчи. Без спортивного принципа это не то. Дальше будем до 22-24 команд расширять? Это путь в никуда", – сказал Фридман.