Львов предлагает игрокам досрочно разорвать контракты, - Бурбас

ФК "Львов" предлагает своим игрокам досрочно и по обоюдному согласию расторгнуть контракты. Причем, еще до официального окончания сезона.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

В виде компенсации клуб дает полную зарплату и при этом "шантажирует" тем, что после вылета из УПЛ футболисты вообще могут ничего не получить.

Дитятьев принял такие условия, другие футболисты еще думают.

Доигрывать несколько последних туров львовяне собираются, привлекая собственную молодежь.

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Напомним, что "Львов" почти вылетел из УПЛ. Математически команда еще сохраняет минимальные шансы зацепиться за 14-е место в УПЛ, которое дает право играть в переходных матчах, которые уже может потерять в следующем туре в матче с "Рухом".