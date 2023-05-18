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Кроме Марселя еще семь клубов из Франции, Германии и Англии заинтересованы в Довбике
Форвард просто нарасхват
Фото: СК Днепр-1
Кроме "Марселя" форвард "
Во Франции игроком интересуются "Ланс", который ищет замену Лои Опенда, который, вероятно, покинет команду.
Также 25-летний украинец находится в шорт-листе "Ниццы".
В Англии еще с прошлой зимы наблюдает за игроком "Ноттингем Форест", однако наиболее активными претендентами являются "Астон Вилла" и "Брайтон".
В Бундеслиге на игрока претендуют "Унион" Берлин и "Фрайбург".
Также источник подтверждает интерес и со стороны турецкого "Трабзонспора", однако Довбик не рассматривает турецкий вариант, учитывая многочисленные трансферные запросы.
Отмечается, что летом сумма сделки по игроку будет оцениваться в 11–15 миллионов евро.
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