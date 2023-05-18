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Кроме Марселя еще семь клубов из Франции, Германии и Англии заинтересованы в Довбике

Премьер-лига
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Форвард просто нарасхват

Кроме Марселя еще семь клубов из Франции, Германии и Англии заинтересованы в Довбике

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Кроме "Марселя" форвард "Днепра-1" Артем Довбик находится в листах еще 7 клубов из топ-5 чемпионатов Европы, сообщает TeamFootball.

Во Франции игроком интересуются "Ланс", который ищет замену Лои Опенда, который, вероятно, покинет команду.

Также 25-летний украинец находится в шорт-листе "Ниццы".

В Англии еще с прошлой зимы наблюдает за игроком "Ноттингем Форест", однако наиболее активными претендентами являются "Астон Вилла" и "Брайтон".

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В Бундеслиге на игрока претендуют "Унион" Берлин и "Фрайбург".

Также источник подтверждает интерес и со стороны турецкого "Трабзонспора", однако Довбик не рассматривает турецкий вариант, учитывая многочисленные трансферные запросы.

Отмечается, что летом сумма сделки по игроку будет оцениваться в 11–15 миллионов евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Трабзонспор (Трабзон) Ницца Ноттингем Форест Марсель Брайтон энд Хоув Альбион Унион (Берлин) Артем Довбик Фрайбург СК Днепр-1 Ланс
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Источник:
Team Football

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