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"С нетерпением ждем возвращения в родной Донецк", - Шахтер поздравил украинцев с Днем вышиванки. ФОТО

Премьер-лига
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"С нетерпением ждем возвращения в родной Донецк", - Шахтер поздравил украинцев с Днем вышиванки. ФОТО

FC SHAKHTAR DONETSK

Новина українською

"Шахтер" поздравил украинцев с днем вышиванки.

Клуб опубликовал в Твиттере памятник шахтеру в Донецке, который одет в вышиванку.

"С нетерпением ждем возвращения в родной Донецк", - добавил клуб.

Ранее директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна опубликовал в инстаграме фото "Донбасс Арены" с подписью "Скоро увидимся".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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