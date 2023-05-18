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"С нетерпением ждем возвращения в родной Донецк", - Шахтер поздравил украинцев с Днем вышиванки. ФОТО
Горняки тоже в тренде
FC SHAKHTAR DONETSK
"
Клуб опубликовал в Твиттере памятник шахтеру в Донецке, который одет в вышиванку.
"С нетерпением ждем возвращения в родной Донецк", - добавил клуб.
⚒???? З нетерпінням чекаємо повернення до рідного Донецька ????????#Україна #Донецьк #ДеньВишиванки pic.twitter.com/pnUK5EuyVc— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 18, 2023
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