Капич: Меня поражает мужество украинцев, как они во время войны сохраняют нормальную жизнь

Боснийский полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич рассказал, что думает об УПЛ, а также рассказал о жизни в Украине во время войны.

‒ Какие впечатления от Украины и УПЛ?

‒ Скажу честно - я очень хотел бы видеть вашу страну без войны, чтобы скорее наступил мир, и все стало нормальным, как раньше. Мне Украина очень понравилась. Видно, что это красивое государство с невероятными городами и природой. Самое главное - люди здесь, как в Боснии: доброжелательные, искренние, приятные в общении.

Конечно, наверное, мне бы попасть в УПЛ до войны, тогда она была значительно сильнее. Однако и сейчас футбол тоже хороший, тяжелые игры. Вы сами видели - здесь есть такие команды, как "Шахтер", "Днепр-1", "Динамо". Даже с аутсайдерами трудно - я забил дважды ПФК "Львов", но мы не выиграли. Это вроде последняя команда чемпионата, однако я не могу сказать, что против нее играть легко. Ни в коем случае нет!

Мы в Боснии знаем, что такое война, и искренне сочувствуем украинцам. А для меня - привилегия играть в такой лиге, это в спортивном плане очень интересно для меня, и я чувствую, что важно, что такие иностранные игроки, как я, сегодня находятся здесь - в лиге вместе с украинцами.

‒ Как живется вам в Кривом Роге?

‒ Мне очень нравится город, красивый центр с хорошими ресторанами и кафе. Много где не бывал еще, но поражает, как Кривой Рог сочетает красивые здания с природой и индустрией.

В общем, я уже кое-что видел в Украине - Киев, Одессу, Львов. Ваша страна очень разная, но красивая.

‒ Самое страшное, что видели в Украине?

‒ О, сначала в Украине каждый день было страшно и непривычно. Едешь, смотришь на разбитые дома - к этому нельзя привыкнуть. Особенно, когда от отца слышал, что есть война. Я никогда в жизни раньше не слышал сирен и не знал, что такое комендантский час. Что делать? Как себя вести? Но меня поражает мужество украинцев, как они даже во время войны невероятными усилиями сохраняют нормальную жизнь. Могу сказать украинцам только "спасибо" за то, как они заботятся друг о друге, обо всех людях, кто рядом.

‒ Как быстро адаптировались к сиренам и прерываниям матчей?

‒ Для футболистов это действительно трудно. Ты уже разогрелся, играешь, потом перерыв - и не знать, как быстро это закончится. Конечно, это сбивает ритм. Идти в раздевалку - и потом заново выходить, настраиваться, это трудно. Тем более, у нас не раз это случалось - с "Днепром-1", "Ингульцом", в других матчах.

Но, каждый раз, когда это происходит, я говорю себе: "Скажи "Слава Богу", что ты жив, ты в укрытии, подождешь и выйдешь играть. А сколько людей отдают свою жизнь за Украину!". Мне не может быть тяжелее в Украине играть в футбол, тренироваться, работать, чем людям, которые воюют за свою родину, — рассказал Капич.