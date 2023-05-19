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Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
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Фото - Ю. Юр'єв
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги между "Александрией" и киевским "Динамо".
Встреча между четвертой и пятой командами чемпионата! Подопечные Ротаня вряд ли догонят киевлян в таблице (разрыв – 8 зачетных пунктов), как и сами "динамовцы" идущую на третьей строчке "Зарю" (такая же пропасть в очках), однако матч все равно обещает быть классным. Ответы на все интересующие нас вопросы в рамках этой битвы – получим уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 20 мая – в 14:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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