Александрия - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Вероятнее всего, "Александрия" за четыре тура до финиша завершила свою борьбу в нынешнем сезоне УПЛ. До столь желанных руководством ранее медалей уже не добраться, однако и пятое еврокубковое место уже не упустить. По крайней мере, нужно очень постараться, дабы позволить "Кривбассу" сократить семиочковый отрыв за четыре тура.
У "Динамо" схожая ситуация, только они находятся на одну позицию выше. Поражение в прошлом туре почти лишило шансов столичной команде догнать "Зарю", в то самое время как плюс восемь от "Александрии" потерять почти невозможно. А потому будущий матч может получиться интересным, но вряд ли станет решающим в контексте чего-либо.
Смотрите матч 27-го тура УПЛ в субботу, 20-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет на ОТТ-платформе "Setanta Sports".
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