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Александрия - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Динамо", украинская Премьер-лига, 20-е мая 2023

Александрия - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Вероятнее всего, "Александрия" за четыре тура до финиша завершила свою борьбу в нынешнем сезоне УПЛ. До столь желанных руководством ранее медалей уже не добраться, однако и пятое еврокубковое место уже не упустить. По крайней мере, нужно очень постараться, дабы позволить "Кривбассу" сократить семиочковый отрыв за четыре тура.

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У "Динамо" схожая ситуация, только они находятся на одну позицию выше. Поражение в прошлом туре почти лишило шансов столичной команде догнать "Зарю", в то самое время как плюс восемь от "Александрии" потерять почти невозможно. А потому будущий матч может получиться интересным, но вряд ли станет решающим в контексте чего-либо.

Смотрите матч 27-го тура УПЛ в субботу, 20-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Динамо" на UA-Футбол>>

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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