Днепр-1 - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Борьба за первую строчку УПЛ обостряется. Чемпион Украины, скорее всего, напрямую выйдет в группу Лиги чемпионов 2023/24, так что это борьба не только за статус, но и за реальные турнирные дивиденды. "Днепр-1" ведет эту борьбу от себя: если выиграет все оставшиеся четыре матча, будет первым. Но такая же ситуация (даже получше) – у "Шахтера".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В 27-м туре в гости к днепрянам приехал "Колос". Матч состоится 19-го мая 2023-го года в 14:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также видео будет на YouTube канале FootballHab. Смотреть можно бесплатно, без регистрации. Прямо в этой новости.

УПЛ. 27-й тур. 19.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Юрий Иванов; ВАА - Андрей Коваленко

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab