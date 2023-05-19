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Днепр-1 - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол

Борьба за первую строчку УПЛ обостряется. Чемпион Украины, скорее всего, напрямую выйдет в группу Лиги чемпионов 2023/24, так что это борьба не только за статус, но и за реальные турнирные дивиденды. "Днепр-1" ведет эту борьбу от себя: если выиграет все оставшиеся четыре матча, будет первым. Но такая же ситуация (даже получше) – у "Шахтера".

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В 27-м туре в гости к днепрянам приехал "Колос". Матч состоится 19-го мая 2023-го года в 14:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также видео будет на YouTube канале FootballHab. Смотреть можно бесплатно, без регистрации. Прямо в этой новости.

УПЛ. 27-й тур. 19.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Юрий Иванов; ВАА - Андрей Коваленко

"Днепр-1" 14:00 "Колос"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Колос
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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 смотреть футбол онлайн
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