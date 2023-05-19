  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Благодаря трансферу Мудрика. Шахтер уплатил 284 млн гривен налогов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Благодаря трансферу Мудрика. Шахтер уплатил 284 млн гривен налогов

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот так продажа игрока повлияла на бюджет Украины

Благодаря трансферу Мудрика. Шахтер уплатил 284 млн гривен налогов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" на своем официальном сайте обнародовал сумму, которую клуб уплатил в бюджет Украины за первый квартал 2023 года.

И так, горняки заплатили 284 миллиона гривен налогов. Отмечается, что основным источником прибыли дончан за этот период стал январский трансфер вингера Михаила Мудрика в "Челси".

Напомним, "Шахтер" продал 22-летнего украинца в лондонский клуб за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. В текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.

Читайте также"Мы скучаем по тебе". Срна встретился с Мудриком в Лондоне. ФОТО
По теме
yellow-arrow
Милевский обиделся, что его не пригласили. Селезнев объявил, кто сыграет в его прощальном матче
yellow-arrow
Пономарев: Понимаем, что Львов может дать бой любому сопернику
yellow-arrow
18-летний Царенко: В первой команде Динамо чувствую доверие
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
shakhtar.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде