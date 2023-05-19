Благодаря трансферу Мудрика. Шахтер уплатил 284 млн гривен налогов

"Шахтер" на своем официальном сайте обнародовал сумму, которую клуб уплатил в бюджет Украины за первый квартал 2023 года.

И так, горняки заплатили 284 миллиона гривен налогов. Отмечается, что основным источником прибыли дончан за этот период стал январский трансфер вингера Михаила Мудрика в "Челси".

Напомним, "Шахтер" продал 22-летнего украинца в лондонский клуб за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. В текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.