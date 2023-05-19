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Благодаря трансферу Мудрика. Шахтер уплатил 284 млн гривен налогов
Вот так продажа игрока повлияла на бюджет Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" на своем официальном сайте обнародовал сумму, которую клуб уплатил в бюджет Украины за первый квартал 2023 года.
И так, горняки заплатили 284 миллиона гривен налогов. Отмечается, что основным источником прибыли дончан за этот период стал январский трансфер вингера Михаила Мудрика в "Челси".
Напомним, "Шахтер" продал 22-летнего украинца в лондонский клуб за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. В текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.
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