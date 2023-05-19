Милевский обиделся, что его не пригласили. Селезнев объявил, кто сыграет в его прощальном матче

Евгений Селезнев официально объявил о его прощальном благотворительном матче. Игра пройдет 6 июня в Ужгороде на стадионе "Авангард". Старт поединка - в 17:00. Вход на трибуны будет свободным.

Также экс-форвард раскрыл имена участников события: Дарио Срна, Артем Довбик, Артем Федецкий, Мирон Маркевич, Михаил Кополовец, Василий Кобин, Ярослав Ракицкий, Андрей Ярмоленко и Руслан Ротань.

"Я проведу свой последний матч в кругу друзей - в Ужгороде сыграют представители трех футбольных поколений. Но главные звезды будут на трибунах - это военные, благодаря которым Украина до сих пор независимое государство и продолжает сопротивляться кровавому оккупанту.

Я рассчитываю на вашу поддержку. Совместными усилиями во время матча мы должны собрать весомую сумму, чтобы приобрести машины и экипировку украинским героям. Ваши донаты, деньги с продажи лотов будут потрачены на нужды военных.

Вся информация об аукционе, открытой тренировке, которая состоится накануне - 5 июня и сам матч будет и в дальнейшем появляться на моей странице.

До встречи на "Авангарде"! Слава Украине!", - написал Селезнев в своем Instagram.